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В ГД внесли проект о досрочном назначении пенсии одной категории россиян - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о досрочном назначении пенсии одной категории россиян
В ГД внесли проект о досрочном назначении пенсии одной категории россиян - 27.05.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о досрочном назначении пенсии одной категории россиян
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о досрочном назначении трудовой пенсии мужчинам и женщинам с 50 лет, если они проработали не менее 25 лет в органах... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:46+0300
2024-05-27T11:46+0300
госдума
пенсии
пожарная охрана
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о досрочном назначении трудовой пенсии мужчинам и женщинам с 50 лет, если они проработали не менее 25 лет в органах управления и подразделениях пожарной охраны Вооружённых сил РФ, законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях" (Далее - законопроект) направлен на предоставления права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации",- сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что данная инициатива связана с риском "утраты профессиональной трудоспособности" до достижения общего возраста выхода на пенсию из-за длительного неблагоприятного воздействия на сотрудников факторов, обусловленных спецификой их работы. "На сегодняшний день работники в органах управления и подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных служб Вооружённых Сил Российской Федерации непосредственно участвующих в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы, по праву выхода на пенсию", - отмечается в пояснительной записке. В документах к законопроекту содержится отзыв правительства РФ, в котором сказано, что "законопроект нуждается в существенной доработке".
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госдума, пенсии, пожарная охрана
Госдума, Пенсии, пожарная охрана
11:46 27.05.2024
 
В ГД внесли проект о досрочном назначении пенсии одной категории россиян

В ГД хотят сделать работникам пожарной охраны ВС РФ выход на пенсию с 50 лет

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о досрочном назначении трудовой пенсии мужчинам и женщинам с 50 лет, если они проработали не менее 25 лет в органах управления и подразделениях пожарной охраны Вооружённых сил РФ, законопроект доступен в думской базе данных.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях" (Далее - законопроект) направлен на предоставления права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации",- сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что данная инициатива связана с риском "утраты профессиональной трудоспособности" до достижения общего возраста выхода на пенсию из-за длительного неблагоприятного воздействия на сотрудников факторов, обусловленных спецификой их работы.
"На сегодняшний день работники в органах управления и подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных служб Вооружённых Сил Российской Федерации непосредственно участвующих в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы, по праву выхода на пенсию", - отмечается в пояснительной записке.
В документах к законопроекту содержится отзыв правительства РФ, в котором сказано, что "законопроект нуждается в существенной доработке".
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
В ГД внесут проект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования
09:01
 
ГосдумаПенсиипожарная охрана
 
 
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