https://1prime.ru/20240527/peregovory-848546378.html

Завершилась трехчасовая встреча Путина и Мирзиеева

Завершилась трехчасовая встреча Путина и Мирзиеева - 27.05.2024, ПРАЙМ

Завершилась трехчасовая встреча Путина и Мирзиеева

Завершилась трехчасовая встреча лидеров Российской Федерации и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T14:24+0300

2024-05-27T14:24+0300

2024-05-27T14:52+0300

политика

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Завершилась трехчасовая встреча лидеров Российской Федерации и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Владимир Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В загородной резиденции лидера Узбекистана "Куксарой" прошли двусторонние переговоры на высшем уровне. Сначала главы государств общались в узком формате, а затем к встрече присоединились делегации двух стран. Как сообщает РИА Новости, в целом переговоры продлились около трех часов.

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владимир путин, переговоры