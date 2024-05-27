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Завершилась трехчасовая встреча Путина и Мирзиеева - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Завершилась трехчасовая встреча Путина и Мирзиеева
Завершилась трехчасовая встреча Путина и Мирзиеева - 27.05.2024, ПРАЙМ
Завершилась трехчасовая встреча Путина и Мирзиеева
Завершилась трехчасовая встреча лидеров Российской Федерации и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:24+0300
2024-05-27T14:52+0300
политика
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Завершилась трехчасовая встреча лидеров Российской Федерации и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Владимир Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В загородной резиденции лидера Узбекистана "Куксарой" прошли двусторонние переговоры на высшем уровне. Сначала главы государств общались в узком формате, а затем к встрече присоединились делегации двух стран. Как сообщает РИА Новости, в целом переговоры продлились около трех часов.
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владимир путин, переговоры
Политика, Владимир Путин, переговоры
14:24 27.05.2024 (обновлено: 14:52 27.05.2024)
 
Завершилась трехчасовая встреча Путина и Мирзиеева

Переговоры Путина и Мирзиеева завершились, встреча продлилась около 3 часов

Мечеть в Бухаре
Мечеть в Бухаре
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Завершилась трехчасовая встреча лидеров Российской Федерации и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
Владимир Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В загородной резиденции лидера Узбекистана "Куксарой" прошли двусторонние переговоры на высшем уровне.
Сначала главы государств общались в узком формате, а затем к встрече присоединились делегации двух стран.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Путин назвал Узбекистан стратегическим партнером России
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Как сообщает РИА Новости, в целом переговоры продлились около трех часов.
 
ПолитикаВладимир Путинпереговоры
 
 
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