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Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России

Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России - 27.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России

Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:17+0300

2024-05-27T09:17+0300

2024-05-27T09:27+0300

экономика

турция

россия

переводы

кризис

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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. "К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться. Нет больших проблем в таких секторах, как продукты питания, но есть серьезный кризис в машиностроении и других отраслях промышленности", - заявил собеседник агентства.

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турция

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турция, россия, переводы, кризис