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Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России
Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России
Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:17+0300
2024-05-27T09:27+0300
экономика
турция
россия
переводы
кризис
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. "К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться. Нет больших проблем в таких секторах, как продукты питания, но есть серьезный кризис в машиностроении и других отраслях промышленности", - заявил собеседник агентства.
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турция, россия, переводы, кризис
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, переводы, кризис
09:17 27.05.2024 (обновлено: 09:27 27.05.2024)
 
Эксперт рассказал, к чему привели в Турции проблемы с переводами из России

Эрчин: проблемы с переводами из России вызвали кризис в турецкой промышленности

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
"К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться. Нет больших проблем в таких секторах, как продукты питания, но есть серьезный кризис в машиностроении и других отраслях промышленности", - заявил собеседник агентства.
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ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯпереводыкризис
 
 
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