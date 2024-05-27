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Капитал инвестиционной платформы Узбекистана и России составит $500 млн - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Капитал инвестиционной платформы Узбекистана и России составит $500 млн
Капитал инвестиционной платформы Узбекистана и России составит $500 млн - 27.05.2024, ПРАЙМ
Капитал инвестиционной платформы Узбекистана и России составит $500 млн
Стартовый капитал создаваемой совместной инвестиционной платформы Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов, рассказал президент Узбекистана Шавкат... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:37+0300
2024-05-27T17:37+0300
экономика
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая – ПРАЙМ. Стартовый капитал создаваемой совместной инвестиционной платформы Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов, рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В то же время на уровне регионов два государства реализуют свыше 200 проектов на 4 миллиарда долларов, подготовлен пакет новых проектов на 5 миллиардов долларов.Узбекистан стал третьей страной, которую посетил Путин после инаугурации. В середине мая он прилетел в Китай. А в конце - прибыл в Белоруссию. В Узбекистане стороны обсудили вопросы строительства в республике станции с малыми ядерными реакторами, а также другие совместные проекты.
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Экономика, УЗБЕКИСТАН, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
17:37 27.05.2024
 
Капитал инвестиционной платформы Узбекистана и России составит $500 млн

Мирзиёев: капитал инвестиционной платформы Узбекистана и РФ составит $500 млн

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая – ПРАЙМ. Стартовый капитал создаваемой совместной инвестиционной платформы Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов, рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В то же время на уровне регионов два государства реализуют свыше 200 проектов на 4 миллиарда долларов, подготовлен пакет новых проектов на 5 миллиардов долларов.
Узбекистан стал третьей страной, которую посетил Путин после инаугурации. В середине мая он прилетел в Китай. А в конце - прибыл в Белоруссию. В Узбекистане стороны обсудили вопросы строительства в республике станции с малыми ядерными реакторами, а также другие совместные проекты.
 
ЭкономикаУЗБЕКИСТАНВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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