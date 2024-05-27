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В Польше хотят создать беспилотные войска

В Польше хотят создать беспилотные войска - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Польше хотят создать беспилотные войска

Польша обеспечит беспилотными летательными аппаратами все виды своих войск, а также соорудит совместную с Литвой, Латвией и Эстонией линию обороны в рамках... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:05+0300

2024-05-27T15:05+0300

2024-05-27T15:05+0300

вооружения

польша

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Польша обеспечит беспилотными летательными аппаратами все виды своих войск, а также соорудит совместную с Литвой, Латвией и Эстонией линию обороны в рамках "Щита Восток", заявил польский министр обороны Косиняк-Камыш. Об этом сообщает RMF FM."Мы создаем беспилотные войска. Воздушные, наземные, надводные и подводные беспилотные аппараты появятся в каждом подразделении, в каждом виде войск. Особенно большая концентрация антидроновых систем, систем наблюдения и радиолокации будет на востоке нашей страны", — сказал он 25 мая в Лимануве в ходе торжественной церемонии по случаю Дня 11-й малопольской бригады территориальной обороны и принесения солдатами присяги.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается Балтийской линии, то, по его словам, это будет крупнейшая в истории операция по укреплению безопасности на восточной границе.Косиняк-Камыш, отметил что предоставленные на указанные цели два миллиарда злотых позволят повысить защищенность польской, в том числе и в киберпространстве.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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польша, нато