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В Польше хотят создать беспилотные войска - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В Польше хотят создать беспилотные войска
В Польше хотят создать беспилотные войска - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Польше хотят создать беспилотные войска
Польша обеспечит беспилотными летательными аппаратами все виды своих войск, а также соорудит совместную с Литвой, Латвией и Эстонией линию обороны в рамках... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:05+0300
2024-05-27T15:05+0300
вооружения
польша
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Польша обеспечит беспилотными летательными аппаратами все виды своих войск, а также соорудит совместную с Литвой, Латвией и Эстонией линию обороны в рамках "Щита Восток", заявил польский министр обороны Косиняк-Камыш. Об этом сообщает RMF FM."Мы создаем беспилотные войска. Воздушные, наземные, надводные и подводные беспилотные аппараты появятся в каждом подразделении, в каждом виде войск. Особенно большая концентрация антидроновых систем, систем наблюдения и радиолокации будет на востоке нашей страны", — сказал он 25 мая в Лимануве в ходе торжественной церемонии по случаю Дня 11-й малопольской бригады территориальной обороны и принесения солдатами присяги.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается Балтийской линии, то, по его словам, это будет крупнейшая в истории операция по укреплению безопасности на восточной границе.Косиняк-Камыш, отметил что предоставленные на указанные цели два миллиарда злотых позволят повысить защищенность польской, в том числе и в киберпространстве.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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польша, нато
Вооружения, ПОЛЬША, НАТО
15:05 27.05.2024
 
В Польше хотят создать беспилотные войска

Польский министр обороны Косиняк-Камыш пообещал создать беспилотные войска

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Польша обеспечит беспилотными летательными аппаратами все виды своих войск, а также соорудит совместную с Литвой, Латвией и Эстонией линию обороны в рамках "Щита Восток", заявил польский министр обороны Косиняк-Камыш. Об этом сообщает RMF FM.
"Мы создаем беспилотные войска. Воздушные, наземные, надводные и подводные беспилотные аппараты появятся в каждом подразделении, в каждом виде войск. Особенно большая концентрация антидроновых систем, систем наблюдения и радиолокации будет на востоке нашей страны", — сказал он 25 мая в Лимануве в ходе торжественной церемонии по случаю Дня 11-й малопольской бригады территориальной обороны и принесения солдатами присяги.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Что касается Балтийской линии, то, по его словам, это будет крупнейшая в истории операция по укреплению безопасности на восточной границе.
Косиняк-Камыш, отметил что предоставленные на указанные цели два миллиарда злотых позволят повысить защищенность польской, в том числе и в киберпространстве.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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