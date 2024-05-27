https://1prime.ru/20240527/polsha-848553480.html
Польша ограничит российским дипломатам свободное перемещение по стране
Польша ограничит российским дипломатам свободное перемещение по стране - 27.05.2024, ПРАЙМ
Польша ограничит российским дипломатам свободное перемещение по стране
Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного передвижения, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:05+0300
2024-05-27T16:05+0300
2024-05-27T16:06+0300
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ВАРШАВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного передвижения, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский."Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы - в границах своих регионов", - сказал он.Сикорский подчеркнул, что исключение составит посол, добавив, что российская сторона скоро получит соответствующую ноту.По его словам, решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем в Польше. При этом министр призвал другие страны ввести подобные ограничения.
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польша, россия
Польша ограничит российским дипломатам свободное перемещение по стране
МИД Польши: страна решила ограничить дипломатам РФ право свободного перемещения по стране
ВАРШАВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного передвижения, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
"Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы - в границах своих регионов", - сказал он.
Сикорский подчеркнул, что исключение составит посол, добавив, что российская сторона скоро получит соответствующую ноту.
По его словам, решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем в Польше. При этом министр призвал другие страны ввести подобные ограничения.
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