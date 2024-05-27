https://1prime.ru/20240527/polsha-848553480.html

Польша ограничит российским дипломатам свободное перемещение по стране

Польша ограничит российским дипломатам свободное перемещение по стране - 27.05.2024, ПРАЙМ

Польша ограничит российским дипломатам свободное перемещение по стране

Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного передвижения, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T16:05+0300

2024-05-27T16:05+0300

2024-05-27T16:06+0300

польша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84055/19/840551968_0:140:3069:1866_1920x0_80_0_0_422b4dafe55400be300f3a394a870701.jpg

ВАРШАВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного передвижения, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский."Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы - в границах своих регионов", - сказал он.Сикорский подчеркнул, что исключение составит посол, добавив, что российская сторона скоро получит соответствующую ноту.По его словам, решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем в Польше. При этом министр призвал другие страны ввести подобные ограничения.

https://1prime.ru/20240527/polsha-848548850.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, россия