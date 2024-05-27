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Суд отказал в переводе генерала Попова под домашний арест

Суд отказал в переводе генерала Попова под домашний арест - 27.05.2024, ПРАЙМ

Суд отказал в переводе генерала Попова под домашний арест

Суд отклонил ходатайство следствия о переводе бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T12:49+0300

2024-05-27T12:49+0300

2024-05-27T12:58+0300

суд

следствие

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Суд отклонил ходатайство следствия о переводе бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.Ранее Попову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения).Следователь настоял на переводе экс-командующего из СИЗО под домашний арест. "В удовлетворении ходатайства следователя отказать", - такое решение огласил судья Андрей Толкаченко.

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