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Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине
Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине
В среднем за год россияне теряют 78 миллиардов рублей из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, говорится в совместном... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:57+0300
2024-05-27T13:57+0300
2024-05-27T13:57+0300
возврат товара
возврат денег
возврат средств
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В среднем за год россияне теряют 78 миллиардов рублей из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, говорится в совместном исследовании "Тинькофф" и общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". Согласно данным, у абсолютного большинства опрошенных возникала такая ситуация, каждому пятому нужно было вернуть ошибочный перевод, а каждый десятый — потерял средства из-за мошенников. При этом при неудачных покупках каждый пятый россиянин ничего не делал для возврата средств. А среди тех, кто все же пытался оспорить операцию, почти 80 процентов потерпели неудачу. Примечательно, что россияне старше 45 лет считают, что сами виноваты в спорной ситуации. Женщины просто не верят в результат (так ответили треть опрошенных), а мужчины считают, что это их собственная ошибка.Чтобы вернуть деньги за неудачную покупку, люди в основном обращаются к продавцу, при отмене перевода — в банк. При этом немалая доля жителей России просто бездействует, не желая тратить на это силы.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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возврат товара, возврат денег, возврат средств
возврат товара, возврат денег, возврат средств
Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине
"Тинькофф": россияне ежегодно теряют 78 млрд из-за неумения оспорить покупки
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В среднем за год россияне теряют 78 миллиардов рублей из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, говорится в совместном исследовании "Тинькофф" и общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива".
Согласно данным, у абсолютного большинства опрошенных возникала такая ситуация, каждому пятому нужно было вернуть ошибочный перевод, а каждый десятый — потерял средства из-за мошенников. При этом при неудачных покупках каждый пятый россиянин ничего не делал для возврата средств. А среди тех, кто все же пытался оспорить операцию, почти 80 процентов потерпели неудачу.
Примечательно, что россияне старше 45 лет считают, что сами виноваты в спорной ситуации. Женщины просто не верят в результат (так ответили треть опрошенных), а мужчины считают, что это их собственная ошибка.
Чтобы вернуть деньги за неудачную покупку, люди в основном обращаются к продавцу, при отмене перевода — в банк. При этом немалая доля жителей России просто бездействует, не желая тратить на это силы.