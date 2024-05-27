Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/poteri-848545590.html
Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине
Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине
В среднем за год россияне теряют 78 миллиардов рублей из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, говорится в совместном... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:57+0300
2024-05-27T13:57+0300
возврат товара
возврат денег
возврат средств
https://cdnn.1prime.ru/img/76389/72/763897253_0:292:3010:1985_1920x0_80_0_0_45147de412c95b8f850061b42457a0d2.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В среднем за год россияне теряют 78 миллиардов рублей из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, говорится в совместном исследовании "Тинькофф" и общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". Согласно данным, у абсолютного большинства опрошенных возникала такая ситуация, каждому пятому нужно было вернуть ошибочный перевод, а каждый десятый — потерял средства из-за мошенников. При этом при неудачных покупках каждый пятый россиянин ничего не делал для возврата средств. А среди тех, кто все же пытался оспорить операцию, почти 80 процентов потерпели неудачу. Примечательно, что россияне старше 45 лет считают, что сами виноваты в спорной ситуации. Женщины просто не верят в результат (так ответили треть опрошенных), а мужчины считают, что это их собственная ошибка.Чтобы вернуть деньги за неудачную покупку, люди в основном обращаются к продавцу, при отмене перевода — в банк. При этом немалая доля жителей России просто бездействует, не желая тратить на это силы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76389/72/763897253_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aa8fc8c0ee4b3b6578b2aaec420b6657.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
возврат товара, возврат денег, возврат средств
возврат товара, возврат денег, возврат средств
13:57 27.05.2024
 
Россияне ежегодно теряют 78 млрд рублей по одной причине

"Тинькофф": россияне ежегодно теряют 78 млрд из-за неумения оспорить покупки

© РИА Новости . Сергей Илюшин | Перейти в медиабанкЛюди в центре города
Люди в центре города - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Илюшин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В среднем за год россияне теряют 78 миллиардов рублей из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, говорится в совместном исследовании "Тинькофф" и общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива".
Согласно данным, у абсолютного большинства опрошенных возникала такая ситуация, каждому пятому нужно было вернуть ошибочный перевод, а каждый десятый — потерял средства из-за мошенников. При этом при неудачных покупках каждый пятый россиянин ничего не делал для возврата средств. А среди тех, кто все же пытался оспорить операцию, почти 80 процентов потерпели неудачу.
Примечательно, что россияне старше 45 лет считают, что сами виноваты в спорной ситуации. Женщины просто не верят в результат (так ответили треть опрошенных), а мужчины считают, что это их собственная ошибка.
Чтобы вернуть деньги за неудачную покупку, люди в основном обращаются к продавцу, при отмене перевода — в банк. При этом немалая доля жителей России просто бездействует, не желая тратить на это силы.
 
возврат товаравозврат денегвозврат средств
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала