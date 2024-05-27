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В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - 27.05.2024, ПРАЙМ

В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации на фоне лесных пожаров ввели в двух муниципальных образованиях Бурятии — Баргузинском и Муйском районах. Об этом сообщило агентство... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T06:54+0300

2024-05-27T06:54+0300

2024-05-27T06:54+0300

происшествия

бурятия

режим чс

лесные пожары

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации на фоне лесных пожаров ввели в двух муниципальных образованиях Бурятии — Баргузинском и Муйском районах. Об этом сообщило агентство лесного хозяйства республики. Ранее региональное агентство ГО и ЧС предупредило о чрезвычайном классе пожарной опасности с 23 по 27 мая в восьми муниципальных образованиях республики: Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Республиканский оперативный штаба по охране лесов от пожаров с 26 мая ввел полный запрет на посещение лесов в Буряти. Руководителя агентства Сергей Борошноев рассказал, что наиболее сложная и напряженная ситуация сейчас на территории Баргузинского и Муйского районов. "Все силы и средства включены и задействованы на тушение лесных пожаров. На территории этих районов введен режим ЧС", — сообщил он. В агентстве отметили, что за прошедшие сутки в Бурятии выявили восемь лесных пожаров в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Заиграевском, Иволгинский, Кабанском районах и три возгорания в Муйском районе. Проводились работы по тушению пожаров, возникших ранее в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах. Отмечается, то на утро 27 мая продолжаются работы по ликвидации возгораний в Муйском, Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском (территория Джергинского заповедника), Северо-Байкальском районах республики.

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бурятия, режим чс, лесные пожары