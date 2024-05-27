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Правительство выделит средства на строительство рыбопромыслового флота

Правительство выделит средства на строительство рыбопромыслового флота - 27.05.2024, ПРАЙМ

Правительство выделит средства на строительство рыбопромыслового флота

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит более трех миллиардов рублей на поддержку строительства рыбопромысловых судов на верфях... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:07+0300

2024-05-27T10:07+0300

2024-05-27T10:19+0300

кабмин

рыба

финансирование

рыбный промысел

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит более трех миллиардов рублей на поддержку строительства рыбопромысловых судов на верфях Дальневосточного федерального округа.Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что из-за западных санкций строительство рыбопромысловых судов идет с задержкой."Чтобы преодолеть эти затруднения, правительство направит дополнительно свыше трех миллиардов рублей, субсидии будут предоставлены российским организациям на возмещение части затрат для создания судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Всего в течение трех лет со стапелей должны сойти 13 краболовов, а эти средства помогут ускорить спуск на воду семи из них", - отметил Мишустин.

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рыба, финансирование, рыбный промысел