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Правительство сообщило о росте зарплат преподавателей
Правительство сообщило о росте зарплат преподавателей - 27.05.2024, ПРАЙМ
Правительство сообщило о росте зарплат преподавателей
Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T19:32+0300
2024-05-27T19:32+0300
2024-05-27T19:32+0300
экономика
преподаватели
зарплата
рост
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная заработная плата преподавателей выросла на 13%, научных сотрудников - на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что среднемесячная заработная плата преподавателей с 2013 по 2022 годы выросла в 2,8 раза - с 40 428 рублей до 111 421 рублей. А зарплата научных сотрудников в 3,2 раза - с 41 623 рублей до 134 391 рублей. "В 2017 году введены законодательные требования о предельных соотношениях заработных плат. В результате уже по итогам 2020 года в 95% бюджетных учреждений фактические соотношения зарплат работников и руководителей не превысили 1 к 4", - отмечается в сообщении.
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преподаватели, зарплата, рост
Экономика, преподаватели, зарплата, рост
Правительство сообщило о росте зарплат преподавателей
Кабмин: в 2023 г. зарплата преподавателей выросла на 13% по сравнению с 2022-м
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная заработная плата преподавателей выросла на 13%, научных сотрудников - на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среднемесячная заработная плата преподавателей с 2013 по 2022 годы выросла в 2,8 раза - с 40 428 рублей до 111 421 рублей. А зарплата научных сотрудников в 3,2 раза - с 41 623 рублей до 134 391 рублей.
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"В 2017 году введены законодательные требования о предельных соотношениях заработных плат. В результате уже по итогам 2020 года в 95% бюджетных учреждений фактические соотношения зарплат работников и руководителей не превысили 1 к 4", - отмечается в сообщении.