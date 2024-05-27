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Сийярто назвал цель возвращения обязательного призыва в ЕС - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Сийярто назвал цель возвращения обязательного призыва в ЕС
Сийярто назвал цель возвращения обязательного призыва в ЕС - 27.05.2024, ПРАЙМ
Сийярто назвал цель возвращения обязательного призыва в ЕС
Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы отправить на Украину воевать молодежь Центральной Европы из-за роста потерь Украины. Такое мнение выразил глава... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:52+0300
2024-05-27T15:52+0300
венгрия
ес
призыв
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы отправить на Украину воевать молодежь Центральной Европы из-за роста потерь Украины. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам министра, украинский конфликт может затронуть соседние страны, в том числе и Венгрию, поэтому ЕС будет направлять солдат из географически ближайших стран."Это означает, что введением общеевропейского призыва хотят отправить на войну молодёжь Центральной Европы, в том числе, Венгрии", — заметил он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет отправлять своих граждан на передовую, поскольку это не ее конфликт. Он также призвал страны Евросоюза прекратить обсуждение общеевропейского обязательного призыва.
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венгрия, ес, призыв
ВЕНГРИЯ, ЕС, призыв
15:52 27.05.2024
 
Сийярто назвал цель возвращения обязательного призыва в ЕС

Сийярто: призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы послать на фронт молодежь из Центральной Европы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы отправить на Украину воевать молодежь Центральной Европы из-за роста потерь Украины. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, украинский конфликт может затронуть соседние страны, в том числе и Венгрию, поэтому ЕС будет направлять солдат из географически ближайших стран.
"Это означает, что введением общеевропейского призыва хотят отправить на войну молодёжь Центральной Европы, в том числе, Венгрии", — заметил он.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет отправлять своих граждан на передовую, поскольку это не ее конфликт. Он также призвал страны Евросоюза прекратить обсуждение общеевропейского обязательного призыва.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
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