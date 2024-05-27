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Сийярто назвал цель возвращения обязательного призыва в ЕС

Сийярто назвал цель возвращения обязательного призыва в ЕС - 27.05.2024, ПРАЙМ

Сийярто назвал цель возвращения обязательного призыва в ЕС

Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы отправить на Украину воевать молодежь Центральной Европы из-за роста потерь Украины. Такое мнение выразил глава... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:52+0300

2024-05-27T15:52+0300

2024-05-27T15:52+0300

венгрия

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призыв

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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы отправить на Украину воевать молодежь Центральной Европы из-за роста потерь Украины. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам министра, украинский конфликт может затронуть соседние страны, в том числе и Венгрию, поэтому ЕС будет направлять солдат из географически ближайших стран."Это означает, что введением общеевропейского призыва хотят отправить на войну молодёжь Центральной Европы, в том числе, Венгрии", — заметил он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет отправлять своих граждан на передовую, поскольку это не ее конфликт. Он также призвал страны Евросоюза прекратить обсуждение общеевропейского обязательного призыва.

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венгрия, ес, призыв