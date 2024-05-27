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В Узбекистане оценили объем портфеля совместных проектов с Россией - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В Узбекистане оценили объем портфеля совместных проектов с Россией
В Узбекистане оценили объем портфеля совместных проектов с Россией - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Узбекистане оценили объем портфеля совместных проектов с Россией
Портфель совместных проектов Узбекистана и России достиг 45 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана Шавката... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:13+0300
2024-05-27T13:31+0300
экономика
россия
узбекистан
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Портфель совместных проектов Узбекистана и России достиг 45 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева."С удовлетворением отмечена нарастающая динамика торгово-экономического сотрудничества. Растут объемы товарооборота и российских инвестиций в Узбекистане, развивается промышленная кооперация. Портфель совместных проектов составил 45 миллиардов долларов", — сказано в сообщении.Кроме того, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным стороны достигли соглашения о запуске совместной инвестиционной платформы для поддержки проектов ведущих предприятий.Президенты подчеркнули важность дальнейшего развития межрегионального сотрудничества и обсудили сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, инноваций, миграции и безопасности.
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россия, узбекистан
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
13:13 27.05.2024 (обновлено: 13:31 27.05.2024)
 
В Узбекистане оценили объем портфеля совместных проектов с Россией

Пресс-служба Мирзиеева: портфель совместных проектов Узбекистана и РФ достиг $45 млрд

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Ш. Мирзиеева
Переговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Ш. Мирзиеева - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Портфель совместных проектов Узбекистана и России достиг 45 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
"С удовлетворением отмечена нарастающая динамика торгово-экономического сотрудничества. Растут объемы товарооборота и российских инвестиций в Узбекистане, развивается промышленная кооперация. Портфель совместных проектов составил 45 миллиардов долларов", — сказано в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным стороны достигли соглашения о запуске совместной инвестиционной платформы для поддержки проектов ведущих предприятий.
Президенты подчеркнули важность дальнейшего развития межрегионального сотрудничества и обсудили сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, инноваций, миграции и безопасности.
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ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
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