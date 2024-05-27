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Путина впечатлили темпы развития экономических связей России и Узбекистана
Путина впечатлили темпы развития экономических связей России и Узбекистана - 27.05.2024, ПРАЙМ
Путина впечатлили темпы развития экономических связей России и Узбекистана
Экономические связи России и Узбекистана развиваются впечатляющими темпами, а торговые отношения имеют хорошие перспективы, заявил российский президент Владимир | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:28+0300
2024-05-27T12:28+0300
2024-05-27T12:52+0300
экономика
владимир путин
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Экономические связи России и Узбекистана развиваются впечатляющими темпами, а торговые отношения имеют хорошие перспективы, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства находится с визитом в Узбекистане. Российский лидер 27 мая провел переговоры с коллегой Шавкатом Мирзиеевым.По словам Путина, темпы развития российско-узбекских экономических связей впечатляют. Президент РФ добавил, что по российской статистике увеличение товарооборота составило чуть поменьше 30 процентов."И я уверен, будет больше, имею в виду темп за первый квартал этого года, даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишнем. Это очень хороший результат", - сказал он.
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владимир путин, россия, узбекистан
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Путина впечатлили темпы развития экономических связей России и Узбекистана
Путин заявил, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Экономические связи России и Узбекистана развиваются впечатляющими темпами, а торговые отношения имеют хорошие перспективы, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства находится с визитом в Узбекистане. Российский лидер 27 мая провел переговоры с коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
По словам Путина, темпы развития российско-узбекских экономических связей впечатляют. Президент РФ добавил, что по российской статистике увеличение товарооборота составило чуть поменьше 30 процентов.
"И я уверен, будет больше, имею в виду темп за первый квартал этого года, даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишнем. Это очень хороший результат", - сказал он.
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам