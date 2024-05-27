https://1prime.ru/20240527/putin-848540968.html

Путина впечатлили темпы развития экономических связей России и Узбекистана

Путина впечатлили темпы развития экономических связей России и Узбекистана - 27.05.2024, ПРАЙМ

Путина впечатлили темпы развития экономических связей России и Узбекистана

Экономические связи России и Узбекистана развиваются впечатляющими темпами, а торговые отношения имеют хорошие перспективы, заявил российский президент Владимир | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T12:28+0300

2024-05-27T12:28+0300

2024-05-27T12:52+0300

экономика

владимир путин

россия

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848541381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acd10bb44c17e5cf8aa313da64d71afc.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Экономические связи России и Узбекистана развиваются впечатляющими темпами, а торговые отношения имеют хорошие перспективы, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства находится с визитом в Узбекистане. Российский лидер 27 мая провел переговоры с коллегой Шавкатом Мирзиеевым.По словам Путина, темпы развития российско-узбекских экономических связей впечатляют. Президент РФ добавил, что по российской статистике увеличение товарооборота составило чуть поменьше 30 процентов."И я уверен, будет больше, имею в виду темп за первый квартал этого года, даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишнем. Это очень хороший результат", - сказал он.

https://1prime.ru/20240526/natsproekty-848522469.html

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, узбекистан