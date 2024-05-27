Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/putin-848542096.html
Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин
Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин
Все больше государств мира поддерживают построение справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент России Владимир Путин. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:41+0300
2024-05-27T12:56+0300
владимир путин
мир
мировой порядок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848541549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b2da5855c89458de5606231191bdff8.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Все больше государств мира поддерживают построение справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент России Владимир Путин."Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учета законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов", - отметил он в приветствии участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума.Глава государства также добавил, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами.В прошлом году на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как отмечал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
https://1prime.ru/20240516/miroporyadok-848229879.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848541549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8cb6ef0b81208e2609002b29e183526.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, мир, мировой порядок
Владимир Путин, МИР, мировой порядок
12:41 27.05.2024 (обновлено: 12:56 27.05.2024)
 
Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин

Путин: в мире все больше выступают в пользу справедливой системы международных отношений

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Все больше государств мира поддерживают построение справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент России Владимир Путин.
"Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учета законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов", - отметил он в приветствии участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума.
Глава государства также добавил, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами.
В прошлом году на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как отмечал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
Председатель КНР Си Цзиньпин
Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР
16 мая, 10:45
 
Владимир ПутинМИРмировой порядок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала