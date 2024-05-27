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Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин

Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ

Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин

Все больше государств мира поддерживают построение справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент России Владимир Путин. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T12:41+0300

2024-05-27T12:41+0300

2024-05-27T12:56+0300

владимир путин

мир

мировой порядок

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Все больше государств мира поддерживают построение справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент России Владимир Путин."Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учета законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов", - отметил он в приветствии участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума.Глава государства также добавил, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами.В прошлом году на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как отмечал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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владимир путин, мир, мировой порядок