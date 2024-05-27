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Путин высоко оценил вклад Узбекистана в развитие экономики России - 27.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин высоко оценил вклад Узбекистана в развитие экономики России
Путин высоко оценил вклад Узбекистана в развитие экономики России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил вклад Узбекистана в развитие экономики России
Россия выскоо ценит вклад граждан Узбекистана в развитие российской экономики, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил перзидент России... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:22+0300
2024-05-27T15:22+0300
экономика
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия выскоо ценит вклад граждан Узбекистана в развитие российской экономики, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил перзидент России Владимир Путин."Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности", — заметил президент.По словам Путина, в России живет и работает более миллиона граждан Узбекистана. Путин также выразил надежду, что деньги, отправляемые ими на родину, помогут экономике Узбекистана.Российский лидер также заметил, что Москва и Ташкент готовы продолжить работу над углублением торгового сотрудничества и нарастить товарооборот между двумя странами.Он отметил, что в прошлом году товарооборот серьезно вырос и составил почти десять миллиардов долларов, и эта цифра может продолжить расти. В первом квартале текущего года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос почти на 20 процентов.
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россия, узбекистан
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
15:22 27.05.2024
 
Путин высоко оценил вклад Узбекистана в развитие экономики России

Путин: Россия ценит вклад Узбекистана в развитие российской экономики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
© POOL
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия выскоо ценит вклад граждан Узбекистана в развитие российской экономики, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил перзидент России Владимир Путин.
"Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности", — заметил президент.
По словам Путина, в России живет и работает более миллиона граждан Узбекистана. Путин также выразил надежду, что деньги, отправляемые ими на родину, помогут экономике Узбекистана.
Российский лидер также заметил, что Москва и Ташкент готовы продолжить работу над углублением торгового сотрудничества и нарастить товарооборот между двумя странами.
Он отметил, что в прошлом году товарооборот серьезно вырос и составил почти десять миллиардов долларов, и эта цифра может продолжить расти. В первом квартале текущего года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос почти на 20 процентов.
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ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
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