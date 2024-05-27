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Названа доля россиян с неприятными историями при ремонте квартир
Названа доля россиян с неприятными историями при ремонте квартир - 27.05.2024, ПРАЙМ
Названа доля россиян с неприятными историями при ремонте квартир
Неприятные истории при ремонте квартир возникают у более чем четверти россиян. Об этом рассказали РИА Новости эксперты "Сбербанк Страхования" и сервиса "Ремонт... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T06:48+0300
2024-05-27T06:48+0300
2024-05-27T06:48+0300
ремонт
недвижимость
расходы
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Неприятные истории при ремонте квартир возникают у более чем четверти россиян. Об этом рассказали РИА Новости эксперты "Сбербанк Страхования" и сервиса "Ремонт со СберУслугами" по итогам опроса более 3,5 тысячи жителей РФ. "О том, что сталкивались с инцидентами во время ремонта, рассказали 28% участников опроса. Из них 61% ломали своё имущество, 18% заливали соседей, 14% повреждали инженерные сети, а 7% ломали чужое имущество", — сообщили они. Отмечается, что большая часть респондентов (34%) самостоятельно занимались преображением дома. "Полностью ремонтные работы доверили специалистам 27% россиян. Столько же (27%) сами делали только часть ремонта, а сложные работы оставили профессионалам. За помощью к друзьям и родственникам обращались 12% опрошенных", — сказано в материалах исследования. Кроме того, эксперты выяснили что четверть респондентов (25%) в среднем занимаются ремонтом дома или квартиры один-два месяца. Менее месяца на это уходит у 19% опрошенных, 14% тратят на это полгода, а 13% — более года. Весь год процесс ремонта занимает у 6% россиян. О том, что им никогда не приходилось иметь дело с такими работами, рассказали 23% опрошенных. По данным опроса, в числе тех, кто делал ремонт, 25% планировали потратит на это до 50 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч рублей закладывали в бюджет 22%. Чуть меньше (21%) хотели израсходовать от 51 до 100 тысяч рублей. По 11% опрошенных откладывали от 300 до 500 тысяч рублей и от 501 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. От 1 до 1,5 миллиона потратили 6% участников опроса. Суммы от 1,5 до 2 миллионов и более 2 миллионов рублей отметили по 2% россиян. В целом, в первом квартале текущего года средняя выплата по полисам добровольного страхования жилья составила 84 тысячи рублей, добавил исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов.
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ремонт, недвижимость, расходы
ремонт, Недвижимость, расходы
Названа доля россиян с неприятными историями при ремонте квартир
Опрос: 28% россиян сталкиваются с неприятными историями при ремонте квартир
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Неприятные истории при ремонте квартир возникают у более чем четверти россиян. Об этом рассказали РИА Новости эксперты "Сбербанк Страхования" и сервиса "Ремонт со СберУслугами" по итогам опроса более 3,5 тысячи жителей РФ.
"О том, что сталкивались с инцидентами во время ремонта, рассказали 28% участников опроса. Из них 61% ломали своё имущество, 18% заливали соседей, 14% повреждали инженерные сети, а 7% ломали чужое имущество", — сообщили они.
Отмечается, что большая часть респондентов (34%) самостоятельно занимались преображением дома.
"Полностью ремонтные работы доверили специалистам 27% россиян. Столько же (27%) сами делали только часть ремонта, а сложные работы оставили профессионалам. За помощью к друзьям и родственникам обращались 12% опрошенных", — сказано в материалах исследования.
Кроме того, эксперты выяснили что четверть респондентов (25%) в среднем занимаются ремонтом дома или квартиры один-два месяца. Менее месяца на это уходит у 19% опрошенных, 14% тратят на это полгода, а 13% — более года. Весь год процесс ремонта занимает у 6% россиян. О том, что им никогда не приходилось иметь дело с такими работами, рассказали 23% опрошенных.
По данным опроса, в числе тех, кто делал ремонт, 25% планировали потратит на это до 50 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч рублей закладывали в бюджет 22%. Чуть меньше (21%) хотели израсходовать от 51 до 100 тысяч рублей. По 11% опрошенных откладывали от 300 до 500 тысяч рублей и от 501 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. От 1 до 1,5 миллиона потратили 6% участников опроса. Суммы от 1,5 до 2 миллионов и более 2 миллионов рублей отметили по 2% россиян.
В целом, в первом квартале текущего года средняя выплата по полисам добровольного страхования жилья составила 84 тысячи рублей, добавил исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов.
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