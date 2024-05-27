https://1prime.ru/20240527/rosatom-848572697.html
Портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет достиг $127,1 млрд
Портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет достиг $127,1 млрд - 27.05.2024, ПРАЙМ
Портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет достиг $127,1 млрд
Портфель зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" на 10 лет по итогам 2023 года составил 127,1 миллиарда долларов, зарубежная выручка выросла до 16,2... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:35+0300
2024-05-27T17:35+0300
2024-05-27T17:43+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Портфель зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" на 10 лет по итогам 2023 года составил 127,1 миллиарда долларов, зарубежная выручка выросла до 16,2 миллиарда долларов, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли)."Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил 127,1 миллиардов долларов. Портфель зарубежных заказов на весь жизненный цикл составил 195,2 миллиардов долларов", - говорится в отчете.По итогам 2022 года 10-летний портфель заказов атомной госкорпорации составлял 135,9 миллиарда долларов."Зарубежная выручка достигла 16,2 миллиардов долларов (11,8 миллиардов долларов в 2022 году)", - отмечает "Атомэнергопром".В состав портфеля зарубежных заказов "Росатома" входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям мирного атома.
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росатом, атомэнергопром, отчет
Росатом, Атомэнергопром, отчет
Портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет достиг $127,1 млрд
Портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет в 2023 году составил $127,1 млрд
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Портфель зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" на 10 лет по итогам 2023 года составил 127,1 миллиарда долларов, зарубежная выручка выросла до 16,2 миллиарда долларов, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил 127,1 миллиардов долларов. Портфель зарубежных заказов на весь жизненный цикл составил 195,2 миллиардов долларов", - говорится в отчете.
По итогам 2022 года 10-летний портфель заказов атомной госкорпорации составлял 135,9 миллиарда долларов.
"Зарубежная выручка достигла 16,2 миллиардов долларов (11,8 миллиардов долларов в 2022 году)", - отмечает "Атомэнергопром".
В состав портфеля зарубежных заказов "Росатома" входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям мирного атома.
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