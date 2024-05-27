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Костин сравнил Россию с "Иваном Сусаниным"
Костин сравнил Россию с "Иваном Сусаниным" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Костин сравнил Россию с "Иваном Сусаниным"
Глава ВТБ Андрей Костин сравнил Россию с оперными произведениями, такими как "Иван Сусанин" и "Князь Игорь". Об этом он заявил в беседе с изданием... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:14+0300
2024-05-27T10:14+0300
2024-05-27T11:17+0300
россия
андрей костин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил Россию с оперными произведениями, такими как "Иван Сусанин" и "Князь Игорь". Об этом он заявил в беседе с изданием "Фонтанка.ру"."С каким произведением [можно сравнить Россию]? Я думаю, с русской оперой. "Князь Игорь", например, "Иван Сусанин", другие работы наших композиторов 19 века–расцвета русского оперного театра", — заметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКостин добавил, что именно эти произведения наиболее точно отражают дух современной России."Князь Игорь" - оперная композиция Александра Бородина, основанная на поэме "Слово о полку Игореве". Опера была впервые представлена в 1890 году в Петербурге. "Иван Сусанин" - опера Михаила Глинки, считающаяся первой оперой в России без разговорного диалога. Она основана на легенде о русском крестьянине, защитившего русского царя от польского отряда.
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россия, андрей костин
Костин сравнил Россию с "Иваном Сусаниным"
Глава ВТБ Костин: Россию можно сравнить с оперой "Иван Сусанин"
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Глава ВТБ Андрей Костин сравнил Россию с оперными произведениями, такими как "Иван Сусанин" и "Князь Игорь". Об этом он заявил
в беседе с изданием "Фонтанка.ру".
"С каким произведением [можно сравнить Россию]? Я думаю, с русской оперой. "Князь Игорь", например, "Иван Сусанин", другие работы наших композиторов 19 века–расцвета русского оперного театра", — заметил он.
Костин добавил, что именно эти произведения наиболее точно отражают дух современной России.
"Князь Игорь" - оперная композиция Александра Бородина, основанная на поэме "Слово о полку Игореве". Опера была впервые представлена в 1890 году в Петербурге. "Иван Сусанин" - опера Михаила Глинки, считающаяся первой оперой в России без разговорного диалога. Она основана на легенде о русском крестьянине, защитившего русского царя от польского отряда.
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