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Костин сравнил Россию с "Иваном Сусаниным"

Костин сравнил Россию с "Иваном Сусаниным" - 27.05.2024, ПРАЙМ

Костин сравнил Россию с "Иваном Сусаниным"

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил Россию с оперными произведениями, такими как "Иван Сусанин" и "Князь Игорь". Об этом он заявил в беседе с изданием... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:14+0300

2024-05-27T10:14+0300

2024-05-27T11:17+0300

россия

андрей костин

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил Россию с оперными произведениями, такими как "Иван Сусанин" и "Князь Игорь". Об этом он заявил в беседе с изданием "Фонтанка.ру"."С каким произведением [можно сравнить Россию]? Я думаю, с русской оперой. "Князь Игорь", например, "Иван Сусанин", другие работы наших композиторов 19 века–расцвета русского оперного театра", — заметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКостин добавил, что именно эти произведения наиболее точно отражают дух современной России."Князь Игорь" - оперная композиция Александра Бородина, основанная на поэме "Слово о полку Игореве". Опера была впервые представлена в 1890 году в Петербурге. "Иван Сусанин" - опера Михаила Глинки, считающаяся первой оперой в России без разговорного диалога. Она основана на легенде о русском крестьянине, защитившего русского царя от польского отряда.

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россия, андрей костин