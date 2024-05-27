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Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию - 27.05.2024, ПРАЙМ
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева посетить страну с визитом в любое удобное время, следует из размещенного на... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:19+0300
2024-05-27T16:19+0300
2024-05-27T16:19+0300
политика
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева посетить страну с визитом в любое удобное время, следует из размещенного на сайте Кремля совместного заявления.Глава российского государства находится в Узбекистане с государственным визитом. Он провел переговоры с Мирзиеевым.Как говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, Путин поблагодарил Мирзиеева "и весь узбекистанский народ за теплый прием и гостеприимство", а также пригласил президента среднеазиатской страны посетить Россию в удобное для него время.
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владимир путин, шавкат мирзиеев, россия
Политика, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, РОССИЯ
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию с визитом в удобное для него время
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева посетить страну с визитом в любое удобное время, следует из размещенного на сайте Кремля совместного заявления.
Глава российского государства находится в Узбекистане с государственным визитом. Он провел переговоры с Мирзиеевым.
Как говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, Путин поблагодарил Мирзиеева "и весь узбекистанский народ за теплый прием и гостеприимство", а также пригласил президента среднеазиатской страны посетить Россию в удобное для него время.