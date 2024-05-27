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"Ростех" начал поставки аппаратуры для полностью отечественного спутника

"Ростех" начал поставки аппаратуры для полностью отечественного спутника - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Ростех" начал поставки аппаратуры для полностью отечественного спутника

Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, эти устройства позволят первому полностью... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T08:10+0300

2024-05-27T08:10+0300

2024-05-27T08:10+0300

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, эти устройства позволят первому полностью российскому спутнику связи передавать данные и обеспечивать связь, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех завершил разработку комплектующих для космического аппарата "Экспресс-АМУ4" – актуаторов СВЧ-переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника. Поставка устройств уже началась", - говорится в сообщении. Актуаторы, или исполнительные устройства, являются функциональным элементом систем автоматического управления. Эти изделия включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы. Разработкой актуаторов (устройств, которые включают электрические приборы на борту спутника) занималось Специальное конструкторское бюро по релейной технике (СКТБ РТ). На спутнике "Экспресс-АМУ4" они позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазонов, что нужно для передачи данных, создания фиксированной и подвижной связи, цифрового телевещания. "При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического аппарата. До середины 2025 года мы намерены передать заказчику весь запланированный объем комплектующих", – приводит пресс-служба слова гендиректора СКТБ РТ Алексея Дымовских. Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается на красноярском предприятии "Решетнёв" в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь". Он станет первым полностью отечественным аппаратом связи. Запуск на геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров над Землёй) ожидается в 2026 году на ракете "Протон" с Байконура.

https://1prime.ru/20240523/kosmos-848450319.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростех, спутники, связь