https://1prime.ru/20240527/rostekh-848530157.html
"Ростех" начал поставки аппаратуры для полностью отечественного спутника
"Ростех" начал поставки аппаратуры для полностью отечественного спутника - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Ростех" начал поставки аппаратуры для полностью отечественного спутника
Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, эти устройства позволят первому полностью... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T08:10+0300
2024-05-27T08:10+0300
2024-05-27T08:10+0300
экономика
ростех
спутники
связь
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, эти устройства позволят первому полностью российскому спутнику связи передавать данные и обеспечивать связь, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех завершил разработку комплектующих для космического аппарата "Экспресс-АМУ4" – актуаторов СВЧ-переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника. Поставка устройств уже началась", - говорится в сообщении. Актуаторы, или исполнительные устройства, являются функциональным элементом систем автоматического управления. Эти изделия включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы. Разработкой актуаторов (устройств, которые включают электрические приборы на борту спутника) занималось Специальное конструкторское бюро по релейной технике (СКТБ РТ). На спутнике "Экспресс-АМУ4" они позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазонов, что нужно для передачи данных, создания фиксированной и подвижной связи, цифрового телевещания. "При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического аппарата. До середины 2025 года мы намерены передать заказчику весь запланированный объем комплектующих", – приводит пресс-служба слова гендиректора СКТБ РТ Алексея Дымовских. Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается на красноярском предприятии "Решетнёв" в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь". Он станет первым полностью отечественным аппаратом связи. Запуск на геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров над Землёй) ожидается в 2026 году на ракете "Протон" с Байконура.
https://1prime.ru/20240523/kosmos-848450319.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, спутники, связь
Экономика, РОСТЕХ, спутники, связь
"Ростех" начал поставки аппаратуры для полностью отечественного спутника
"Ростех" поставляет актуаторы для первого полностью российского спутника связи
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, эти устройства позволят первому полностью российскому спутнику связи передавать данные и обеспечивать связь, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех завершил разработку комплектующих для космического аппарата "Экспресс-АМУ4" – актуаторов СВЧ-переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника. Поставка устройств уже началась", - говорится в сообщении.
Актуаторы, или исполнительные устройства, являются функциональным элементом систем автоматического управления. Эти изделия включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы.
Разработкой актуаторов (устройств, которые включают электрические приборы на борту спутника) занималось Специальное конструкторское бюро по релейной технике (СКТБ РТ). На спутнике "Экспресс-АМУ4" они позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазонов, что нужно для передачи данных, создания фиксированной и подвижной связи, цифрового телевещания.
"При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического аппарата. До середины 2025 года мы намерены передать заказчику весь запланированный объем комплектующих", – приводит пресс-служба слова гендиректора СКТБ РТ Алексея Дымовских.
Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается на красноярском предприятии "Решетнёв" в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь". Он станет первым полностью отечественным аппаратом связи. Запуск на геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров над Землёй) ожидается в 2026 году на ракете "Протон" с Байконура.
Началось. США готовят сценарии войны в космосе