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В России объявили в розыск двух министров Латвии - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В России объявили в розыск двух министров Латвии
В России объявили в розыск двух министров Латвии - 27.05.2024, ПРАЙМ
В России объявили в розыск двух министров Латвии
Министра внутренних дел и министра образования и науки Латвии Рихардса Козловскис и Анду Чакша объявили в Российской Федерации в розыск, следует из базы... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T19:48+0300
2024-05-27T19:49+0300
политика
россия
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министра внутренних дел и министра образования и науки Латвии Рихардса Козловскис и Анду Чакша объявили в Российской Федерации в розыск, следует из базы российского МВД.В базе розыска МВД России указано: "Рихардс Козловскис, 26.5.1969. Разыскивается по статье УК". Вместе с тем в базе розыска значится и глава Минобрнауки Латвии Анда Чакша. В 2016-2019 годы она занимала должность министра здравоохранения Латвии. О статьях, по которым разыскиваются латышские министры, в базе не сообщается.
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россия, федеральный розыск
Политика, РОССИЯ, федеральный розыск
19:48 27.05.2024 (обновлено: 19:49 27.05.2024)
 
В России объявили в розыск двух министров Латвии

МВД: главы МВД и Минобрнауки Латвии Козловскис и Анда Чакша объявлены в розыск

© Unsplash/Sabīne JaunzemeРига, Латвия
Рига, Латвия
© Unsplash/Sabīne Jaunzeme
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министра внутренних дел и министра образования и науки Латвии Рихардса Козловскис и Анду Чакша объявили в Российской Федерации в розыск, следует из базы российского МВД.
В базе розыска МВД России указано: "Рихардс Козловскис, 26.5.1969. Разыскивается по статье УК".
Вместе с тем в базе розыска значится и глава Минобрнауки Латвии Анда Чакша. В 2016-2019 годы она занимала должность министра здравоохранения Латвии.
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О статьях, по которым разыскиваются латышские министры, в базе не сообщается.
 
ПолитикаРОССИЯфедеральный розыск
 
 
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