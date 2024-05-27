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Розничные торговцы зафиксировали возобновление в России спроса на рыбу

Розничные торговцы зафиксировали возобновление в России спроса на рыбу - 27.05.2024, ПРАЙМ

Розничные торговцы зафиксировали возобновление в России спроса на рыбу

Потребление рыбы в России в этом году вернулось к росту после нескольких лет падения - стабилизация цен и рекордный вылов поспособствовали увеличению продаж... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T14:44+0300

2024-05-27T14:44+0300

2024-05-27T14:44+0300

экономика

рыба

акорт

спрос

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Потребление рыбы в России в этом году вернулось к росту после нескольких лет падения - стабилизация цен и рекордный вылов поспособствовали увеличению продаж живой и охлажденной рыбы в крупных торговых сетях в первом квартале в среднем на 32%, свежемороженой - на 16%, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "Потребление рыбы в разных ценовых категориях в 2024 году вернулось к росту после нескольких лет падения. ... С начала 2024 года входящие в АКОРТ крупные торговые сети отмечают устойчивый рост натуральных продаж рыбы как в верхних ценовых группах (лососевые, карповые), так и среднем и низком ценовом сегменте за счет роста продаж рыбы в социально значимой категории - свежемороженного минтая, наваги и путассу", - сообщили в АКОРТ. Как отмечают аналитики, наиболее сильная динамика роста продаж наблюдается в категории живой и охлажденной рыбы - с января по март 2024 года ее продажи в крупных торговых сетях "выросли в натуральном выражении в среднем на 32%, свежемороженной неразделанной рыбы - на 16%, а соленой, копченой и маринованной рыбы - на 13% в тоннах". "Рост покупательского спроса на рыбу обусловлен стабилизацией цен - после ценового скачка в 2022 году за последний год цены на рыбу отличались умеренной динамикой благодаря рекордному вылову. С начала года минимальные розничные цены на рыбу социально значимых категорий - минтай, навагу, путассу - в крупнейших торговых сетях выросли менее чем на 1%, до 143 рублей за килограмм - это на 40% ниже, чем в среднем по стране. В годовом выражении минимальные цены на рыбу в федеральной рознице выросли на 7,6%, что ниже уровня инфляции", - приводятся в сообщении слова председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева. По мнению АКОРТ, более активный рост спроса на рыбную продукцию сдерживается высокими ценами на нее по сравнению с мясом. В отдельных категориях, например по атлантическому лососю и радужной форели, низкая конкуренция на внутреннем рынке привела к существенному росту цен: стоимость килограмма лосося сейчас сопоставима с ценой более чем 10 килограммов куриного мяса. "Повышению ценовой доступности рыбной продукции способствовали бы такие меры, как усиление ориентации добытчиков рыбы на обеспечение внутренней потребности рынка, гармонизация ценообразования на уровне добычи и дистрибуции рыбы для внутреннего рынка без привязки к экспортным ценам, компенсация логистических и складских операций, возможность субсидирования логистических расходов на перемещение продукции из мест вылова", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рыба, акорт, спрос