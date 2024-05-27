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СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России

СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России - 27.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России

ЕС считает возможным перейти от мирной конференции по Украине в Швейцарии к возможной встрече осенью в Саудовской Аравии, в которой примет участие Россия,... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:50+0300

2024-05-27T11:50+0300

2024-05-27T11:50+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. ЕС считает возможным перейти от мирной конференции по Украине в Швейцарии к возможной встрече осенью в Саудовской Аравии, в которой примет участие Россия, сообщает агентство Bloomberg."По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", — сказано в материале агентства.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Москва не будет присутствовать на конференции, так как Швейцария не пригласила Россию.В то же время в Кремле заявили, что сейчас предпосылок перехода к мирному решению ситуации на Украине нет, и что для России приоритетным является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. Однако, если будут учтены де-факто ситуация и новые реалии, то ситуация на Украине может измениться.

https://1prime.ru/20240526/otkaz-848521213.html

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