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СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России
СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России - 27.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России
ЕС считает возможным перейти от мирной конференции по Украине в Швейцарии к возможной встрече осенью в Саудовской Аравии, в которой примет участие Россия,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:50+0300
2024-05-27T11:50+0300
2024-05-27T11:50+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. ЕС считает возможным перейти от мирной конференции по Украине в Швейцарии к возможной встрече осенью в Саудовской Аравии, в которой примет участие Россия, сообщает агентство Bloomberg."По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", — сказано в материале агентства.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Москва не будет присутствовать на конференции, так как Швейцария не пригласила Россию.В то же время в Кремле заявили, что сейчас предпосылок перехода к мирному решению ситуации на Украине нет, и что для России приоритетным является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. Однако, если будут учтены де-факто ситуация и новые реалии, то ситуация на Украине может измениться.
https://1prime.ru/20240526/otkaz-848521213.html
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россия, ес, саммит
Политика, РОССИЯ, ЕС, саммит
СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России
Bloomberg: ЕС хочет провести саммит по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ.
ЕС считает возможным перейти от мирной конференции по Украине в Швейцарии к возможной встрече осенью в Саудовской Аравии, в которой примет участие Россия, сообщает
агентство Bloomberg.
"По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", — сказано в материале агентства.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Москва не будет присутствовать на конференции, так как Швейцария не пригласила Россию.
В то же время в Кремле заявили, что сейчас предпосылок перехода к мирному решению ситуации на Украине нет, и что для России приоритетным является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. Однако, если будут учтены де-факто ситуация и новые реалии, то ситуация на Украине может измениться.
В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине