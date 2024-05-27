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СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России - 27.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России
СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России - 27.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России
ЕС считает возможным перейти от мирной конференции по Украине в Швейцарии к возможной встрече осенью в Саудовской Аравии, в которой примет участие Россия,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:50+0300
2024-05-27T11:50+0300
политика
россия
ес
саммит
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. ЕС считает возможным перейти от мирной конференции по Украине в Швейцарии к возможной встрече осенью в Саудовской Аравии, в которой примет участие Россия, сообщает агентство Bloomberg."По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", — сказано в материале агентства.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Москва не будет присутствовать на конференции, так как Швейцария не пригласила Россию.В то же время в Кремле заявили, что сейчас предпосылок перехода к мирному решению ситуации на Украине нет, и что для России приоритетным является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. Однако, если будут учтены де-факто ситуация и новые реалии, то ситуация на Украине может измениться.
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россия, ес, саммит
Политика, РОССИЯ, ЕС, саммит
11:50 27.05.2024
 
СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России

Bloomberg: ЕС хочет провести саммит по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. ЕС считает возможным перейти от мирной конференции по Украине в Швейцарии к возможной встрече осенью в Саудовской Аравии, в которой примет участие Россия, сообщает агентство Bloomberg.
"По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", — сказано в материале агентства.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Москва не будет присутствовать на конференции, так как Швейцария не пригласила Россию.
В то же время в Кремле заявили, что сейчас предпосылок перехода к мирному решению ситуации на Украине нет, и что для России приоритетным является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. Однако, если будут учтены де-факто ситуация и новые реалии, то ситуация на Украине может измениться.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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