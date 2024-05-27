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Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2"

Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2" - 27.05.2024, ПРАЙМ

Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2"

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство членам группы "Би-2" и их родственникам, заявил руководитель администрации главы республики Адриан... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:42+0300

2024-05-27T17:42+0300

2024-05-27T17:42+0300

молдавия

гражданство

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство членам группы "Би-2" и их родственникам, заявил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.23 апреля музыканты из группы "Би-2" подали документы на получение молдавского гражданства, о чем Бэлуцел сообщал в публикации в Telegram. Глава администрации президента Молдавии отметил, что 27 мая Санду подкписала указ о предоставлении музыкантам гражданства."Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", - добавил Бэлуцел.

молдавия

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молдавия, гражданство, майя санду