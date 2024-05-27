Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/sandu-848573955.html
Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2"
Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2"
Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство членам группы "Би-2" и их родственникам, заявил руководитель администрации главы республики Адриан... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:42+0300
2024-05-27T17:42+0300
молдавия
гражданство
майя санду
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848573707_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_bd44ed6638000a4a3056d7ae2374e75a.jpg
КИШИНЕВ, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство членам группы "Би-2" и их родственникам, заявил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.23 апреля музыканты из группы "Би-2" подали документы на получение молдавского гражданства, о чем Бэлуцел сообщал в публикации в Telegram. Глава администрации президента Молдавии отметил, что 27 мая Санду подкписала указ о предоставлении музыкантам гражданства."Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", - добавил Бэлуцел.
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848573707_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_40ae26ca05957f353be1a8355976c446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, гражданство, майя санду
МОЛДАВИЯ, гражданство, Майя Санду
17:42 27.05.2024
 
Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2"

Президент Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства страны членам группы "Би-2"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВыступление группы "Би-2"
Выступление группы Би-2 - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство членам группы "Би-2" и их родственникам, заявил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.
23 апреля музыканты из группы "Би-2" подали документы на получение молдавского гражданства, о чем Бэлуцел сообщал в публикации в Telegram.
Глава администрации президента Молдавии отметил, что 27 мая Санду подкписала указ о предоставлении музыкантам гражданства.
"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", - добавил Бэлуцел.
 
МОЛДАВИЯгражданствоМайя Санду
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала