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Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2"
Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2"
Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство членам группы "Би-2" и их родственникам, заявил руководитель администрации главы республики Адриан... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:42+0300
2024-05-27T17:42+0300
2024-05-27T17:42+0300
молдавия
гражданство
майя санду
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КИШИНЕВ, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство членам группы "Би-2" и их родственникам, заявил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.23 апреля музыканты из группы "Би-2" подали документы на получение молдавского гражданства, о чем Бэлуцел сообщал в публикации в Telegram. Глава администрации президента Молдавии отметил, что 27 мая Санду подкписала указ о предоставлении музыкантам гражданства."Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", - добавил Бэлуцел.
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молдавия, гражданство, майя санду
МОЛДАВИЯ, гражданство, Майя Санду
Санду предоставила гражданство Молдавии членам группы "Би-2"
Президент Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства страны членам группы "Би-2"
КИШИНЕВ, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство членам группы "Би-2" и их родственникам, заявил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.
23 апреля музыканты из группы "Би-2" подали документы на получение молдавского гражданства, о чем Бэлуцел сообщал в публикации в Telegram.
Глава администрации президента Молдавии отметил, что 27 мая Санду подкписала указ о предоставлении музыкантам гражданства.
"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", - добавил Бэлуцел.