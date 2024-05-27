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Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ
Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ
Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом сообщило немецкое информационное | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:06+0300
2024-05-27T12:55+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов. В Брюсселе 27 мая проводится заседание европейских министров иностранных дел. Отмечается, что новый режим санкций был принят "для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального". По данным издания, под новые санкции попадут около 20 физических лиц и организаций.Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
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Политика, ЕС, санкции против РФ
12:06 27.05.2024 (обновлено: 12:55 27.05.2024)
 
Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ

DPA: ЕС утвердил новый режим санкций против РФ "за нарушения прав человека"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов.
В Брюсселе 27 мая проводится заседание европейских министров иностранных дел.
Отмечается, что новый режим санкций был принят "для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального".
По данным издания, под новые санкции попадут около 20 физических лиц и организаций.
Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
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ПолитикаЕСсанкции против РФ
 
 
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