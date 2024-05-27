https://1prime.ru/20240527/sanktsii-848539776.html
Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ
Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ
Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом сообщило немецкое информационное | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:06+0300
2024-05-27T12:06+0300
2024-05-27T12:55+0300
политика
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов. В Брюсселе 27 мая проводится заседание европейских министров иностранных дел. Отмечается, что новый режим санкций был принят "для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального". По данным издания, под новые санкции попадут около 20 физических лиц и организаций.Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848495555.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, санкции против рф
Политика, ЕС, санкции против РФ
Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ
DPA: ЕС утвердил новый режим санкций против РФ "за нарушения прав человека"
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов.
В Брюсселе 27 мая проводится заседание европейских министров иностранных дел.
Отмечается, что новый режим санкций был принят "для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального".
По данным издания, под новые санкции попадут около 20 физических лиц и организаций.
Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций