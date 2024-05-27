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Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ

Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ

Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом сообщило немецкое информационное | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T12:06+0300

2024-05-27T12:06+0300

2024-05-27T12:55+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов. В Брюсселе 27 мая проводится заседание европейских министров иностранных дел. Отмечается, что новый режим санкций был принят "для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального". По данным издания, под новые санкции попадут около 20 физических лиц и организаций.Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.

https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848495555.html

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