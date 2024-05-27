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Новый санкционный режим ЕС против России "за права человека" вступил в силу

Новый санкционный режим ЕС против России "за права человека" вступил в силу - 27.05.2024, ПРАЙМ

Новый санкционный режим ЕС против России "за права человека" вступил в силу

Опубликованный ранее санкционный режим против России , связанный с "нарушением прав человека", вступил в силу, говорится в документе объединения. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:17+0300

2024-05-27T15:17+0300

2024-05-27T15:17+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Опубликованный ранее санкционный режим против России , связанный с "нарушением прав человека", вступил в силу, говорится в документе объединения."Решение вступает в силу в день публикации в официальном журнале", — следует из текста документа.Новая система санкций включает ограничительные меры в связи с "ситуацией в России (ограничение свободы слова и политические заключенные)". Она была принята в ответ на "серьезные нарушения прав человека, произошедшие в России после смерти Алексея Навального, лидера российской оппозиции".

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