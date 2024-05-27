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Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, заявил Сийярто

Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, заявил Сийярто - 27.05.2024, ПРАЙМ

Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, заявил Сийярто

Будапешт не намерен поддерживать 14-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:58+0300

2024-05-27T15:58+0300

2024-05-27T16:55+0300

политика

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санкции против рф

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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Будапешт не намерен поддерживать 14-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Значительная часть стран ЕС воодушевленно приветствует 14-й пакет санкций. Венгрия не может поддержать его в нынешнем виде, потому что он полностью противоречит ее экономическим интересам и серьезно угрожает энергобезопасности... Венгрия не будет за него голосовать", — заметил он.Сийярто отметил, что другие страны ЕС приветствуют пакет санкций, однако Венгрия не может поддержать его, так как это негативно отразится на экспорте венгерской сельскохозяйственной продукции в Россию и усложнит расчеты за российские энергоносители, что в перспективе может привести к прекращению поставок.Кроме того, новый пакет санкций замедлит инвестиции в атомную электростанцию "Пакш-2", заключил Сийярто.

https://1prime.ru/20240527/konsensus-848543047.html

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венгрия, россия, санкции против рф