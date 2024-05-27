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Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, заявил Сийярто - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, заявил Сийярто - 27.05.2024, ПРАЙМ
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, заявил Сийярто
Будапешт не намерен поддерживать 14-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:58+0300
2024-05-27T16:55+0300
политика
венгрия
россия
санкции против рф
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Будапешт не намерен поддерживать 14-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Значительная часть стран ЕС воодушевленно приветствует 14-й пакет санкций. Венгрия не может поддержать его в нынешнем виде, потому что он полностью противоречит ее экономическим интересам и серьезно угрожает энергобезопасности... Венгрия не будет за него голосовать", — заметил он.Сийярто отметил, что другие страны ЕС приветствуют пакет санкций, однако Венгрия не может поддержать его, так как это негативно отразится на экспорте венгерской сельскохозяйственной продукции в Россию и усложнит расчеты за российские энергоносители, что в перспективе может привести к прекращению поставок.Кроме того, новый пакет санкций замедлит инвестиции в атомную электростанцию "Пакш-2", заключил Сийярто.
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венгрия, россия, санкции против рф
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
15:58 27.05.2024 (обновлено: 16:55 27.05.2024)
 
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России

CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / flag lineБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / flag line
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Будапешт не намерен поддерживать 14-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Значительная часть стран ЕС воодушевленно приветствует 14-й пакет санкций. Венгрия не может поддержать его в нынешнем виде, потому что он полностью противоречит ее экономическим интересам и серьезно угрожает энергобезопасности... Венгрия не будет за него голосовать", — заметил он.
Сийярто отметил, что другие страны ЕС приветствуют пакет санкций, однако Венгрия не может поддержать его, так как это негативно отразится на экспорте венгерской сельскохозяйственной продукции в Россию и усложнит расчеты за российские энергоносители, что в перспективе может привести к прекращению поставок.
Кроме того, новый пакет санкций замедлит инвестиции в атомную электростанцию "Пакш-2", заключил Сийярто.
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