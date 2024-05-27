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Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС
Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС - 27.05.2024, ПРАЙМ
Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Российской Федерацией в ООН, СНГ и ШОС. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:37+0300
2024-05-27T15:05+0300
политика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Российской Федерацией в ООН, СНГ и ШОС."Важно и далее и тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур, - заявил глава Узбекистана на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, - в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках". Как заявил Мирзиеев, Ташкент намерен развивать системные межпарламентские контакты с Россией, расширять и укреплять диалог между правительствами, министерствами, регионами, экспертными и деловыми кругами Узбекистана и Российской Федерации.
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сотрудничество, узбекистан, шос, оон, снг
Политика, сотрудничество, УЗБЕКИСТАН, ШОС, ООН, СНГ
14:37 27.05.2024 (обновлено: 15:05 27.05.2024)
 
Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС

Мирзиеев: необходимо продолжить сотрудничество с Россией в ООН, СНГ и ШОС

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Российской Федерацией в ООН, СНГ и ШОС.
"Важно и далее и тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур, - заявил глава Узбекистана на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, - в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках".
Как заявил Мирзиеев, Ташкент намерен развивать системные межпарламентские контакты с Россией, расширять и укреплять диалог между правительствами, министерствами, регионами, экспертными и деловыми кругами Узбекистана и Российской Федерации.
 
ПолитикасотрудничествоУЗБЕКИСТАНШОСООНСНГ
 
 
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