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Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС
Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС - 27.05.2024, ПРАЙМ
Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Российской Федерацией в ООН, СНГ и ШОС. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:37+0300
2024-05-27T14:37+0300
2024-05-27T15:05+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Российской Федерацией в ООН, СНГ и ШОС."Важно и далее и тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур, - заявил глава Узбекистана на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, - в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках". Как заявил Мирзиеев, Ташкент намерен развивать системные межпарламентские контакты с Россией, расширять и укреплять диалог между правительствами, министерствами, регионами, экспертными и деловыми кругами Узбекистана и Российской Федерации.
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сотрудничество, узбекистан, шос, оон, снг
Политика, сотрудничество, УЗБЕКИСТАН, ШОС, ООН, СНГ
Мирзиеев заявил о продолжении сотрудничества с Россией в ООН, СНГ и ШОС
Мирзиеев: необходимо продолжить сотрудничество с Россией в ООН, СНГ и ШОС
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Российской Федерацией в ООН, СНГ и ШОС.
"Важно и далее и тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур, - заявил глава Узбекистана на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, - в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках".
Как заявил Мирзиеев, Ташкент намерен развивать системные межпарламентские контакты с Россией, расширять и укреплять диалог между правительствами, министерствами, регионами, экспертными и деловыми кругами Узбекистана и Российской Федерации.