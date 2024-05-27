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Соцфонд закончил год с рекордным дефицитом, пишут СМИ

Соцфонд закончил год с рекордным дефицитом, пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

Соцфонд закончил год с рекордным дефицитом, пишут СМИ

Социальный фонд России закончил 2023 год с рекордным дефицитом в объеме 593,4 миллиарда рублей впервые за годы своего существования, пишет издание РБК. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:17+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Социальный фонд России закончил 2023 год с рекордным дефицитом в объеме 593,4 миллиарда рублей впервые за годы своего существования, пишет издание РБК.По данным издания, дефицит Социального фонда России (СФР) в 2023 году составил 593,4 миллиарда рублей, что является рекордным показателем за весь период его существования. Ранее в 2015 году с рекордным дефицитом столкнулся Пенсионный фонд России, преемником которого стал СФР.В Минтруде объясняют данную ситуацию техническими процессами, поскольку в 2022 году Пенсионный фонд имел максимальный профицит в 1,1 триллиона рублей, который был обусловлен перечислением федеральной части трансферта заранее.Тем не менее, в 2023 году финансирование расходов было сокращено, что привело к доле трансферта в доходах в размере 30,3%. Этот уровень ниже, чем когда-либо ранее для Пенсионного фонда, который всегда имел долю трансферта не ниже 37,7%."Сложившийся бухгалтерский показатель дефицита не говорит о неустойчивости СФР — напротив, он устойчив и в полном объеме выполняет обязательства, никаких проблем я не вижу", — заметил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.В 2023 году Минфин объяснил, что раннее перечисление трансфертов было сделано для снижения рисков разрыва ликвидности Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в начале 2023 года. Часть трансфертов была перечислена в конце 2022 года. Благодаря этому 2022 год стал профицитным для бюджета фонда, но общий объем средств, полученных в 2023 году, оказался ниже расходов. заключили в издании.

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