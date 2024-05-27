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Госдеп и Белый дом спорят об эскалации конфликта с Россией, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Госдеп и Белый дом спорят об эскалации конфликта с Россией, сообщили СМИ
Госдеп и Белый дом спорят об эскалации конфликта с Россией, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
Госдеп и Белый дом спорят об эскалации конфликта с Россией, сообщили СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен спорит с советниками Белого дома, опасающимися эскалации конфликта с Москвой, считает аналитик Австралийского института... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T08:17+0300
2024-05-27T09:36+0300
политика
сша
госдеп
белый дом
украина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен спорит с советниками Белого дома, опасающимися эскалации конфликта с Москвой, считает аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис. Об этом он заявил в интервью CNN. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал Блинкена разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием, показав ему на карте зоны, до которых долетят ракеты ATACMS."Внутри администрации (президента США Джо — ред.) Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта (с Россией — ред.). Госсекретарь (Энтони Блинкен — ред.) пытается выступать против этих страхов.... Однако советник по национальной безопасности (Джейк Салливан — ред.), на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден", — сказал Дэвис.Он полагает, что именно внутренний конфликт в Вашингтоне не дает ВСУ получить разрешение на использование американских вооружений для нанесения ударов по России.
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сша, госдеп, белый дом, украина
Политика, США, Госдеп, Белый дом, УКРАИНА
08:17 27.05.2024 (обновлено: 09:36 27.05.2024)
 
Госдеп и Белый дом спорят об эскалации конфликта с Россией, сообщили СМИ

CNN: глава Госдепа США спорит с Белым домом об эскалации конфликта с Россией

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен спорит с советниками Белого дома, опасающимися эскалации конфликта с Москвой, считает аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис. Об этом он заявил в интервью CNN.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал Блинкена разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием, показав ему на карте зоны, до которых долетят ракеты ATACMS.
"Внутри администрации (президента США Джо — ред.) Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта (с Россией — ред.). Госсекретарь (Энтони Блинкен — ред.) пытается выступать против этих страхов.... Однако советник по национальной безопасности (Джейк Салливан — ред.), на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден", — сказал Дэвис.
Он полагает, что именно внутренний конфликт в Вашингтоне не дает ВСУ получить разрешение на использование американских вооружений для нанесения ударов по России.
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ПолитикаСШАГосдепБелый домУКРАИНА
 
 
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