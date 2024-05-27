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В Италии раскритиковали НАТО за долгие сроки принятия решений по Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В Италии раскритиковали НАТО за долгие сроки принятия решений по Украине
В Италии раскритиковали НАТО за долгие сроки принятия решений по Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Италии раскритиковали НАТО за долгие сроки принятия решений по Украине
НАТО выдерживает "сюрреалистически" долгие сроки принятия решений по Украине в связи с бюрократическими процедурам, заявил в эфире телеканала Sky TG24 глава... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:57+0300
2024-05-27T13:28+0300
политика
нато
италия
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РИМ, 27 мая – ПРАЙМ. НАТО выдерживает "сюрреалистически" долгие сроки принятия решений по Украине в связи с бюрократическими процедурам, заявил в эфире телеканала Sky TG24 глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Никто не ищет общего видения, и мы установили сюрреалистический график для принятия общих решений", — сказал он. По его словам, альянс решает, когда он собирается, раз в шесть месяцев, раз в год, имея бюрократические процедуры подготовки решений. При этом есть шерпы, которые готовят саммит в Вашингтоне, "они работают над этим полгода, они находятся среди друг друга". Никто из лидеров, возможно, не следил за работой этих людей и шерпы сами следят за ней только последние три-четыре дня, перед поездкой в ​​Вашингтон."А затем НАТО в Вашингтоне решает вопросы, которые, возможно, начались четырьмя месяцами ранее, а тем временем мир изменился. То же самое касается и Европы",— констатировал Крозетто.
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нато, италия, поддержка украины
Политика, НАТО, ИТАЛИЯ, поддержка Украины
12:57 27.05.2024 (обновлено: 13:28 27.05.2024)
 
В Италии раскритиковали НАТО за долгие сроки принятия решений по Украине

МО Италии: у НАТО "сюрреалистически" долгие сроки принятия решений по Украине

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© fotolia.com / MasterLu
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РИМ, 27 мая – ПРАЙМ. НАТО выдерживает "сюрреалистически" долгие сроки принятия решений по Украине в связи с бюрократическими процедурам, заявил в эфире телеканала Sky TG24 глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Никто не ищет общего видения, и мы установили сюрреалистический график для принятия общих решений", — сказал он.
По его словам, альянс решает, когда он собирается, раз в шесть месяцев, раз в год, имея бюрократические процедуры подготовки решений. При этом есть шерпы, которые готовят саммит в Вашингтоне, "они работают над этим полгода, они находятся среди друг друга". Никто из лидеров, возможно, не следил за работой этих людей и шерпы сами следят за ней только последние три-четыре дня, перед поездкой в ​​Вашингтон.
"А затем НАТО в Вашингтоне решает вопросы, которые, возможно, начались четырьмя месяцами ранее, а тем временем мир изменился. То же самое касается и Европы",— констатировал Крозетто.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
В НАТО требуют от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ
11:58
 
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