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США признают подрыв глобального миропорядка, пишут СМИ
США признают подрыв глобального миропорядка, пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
США признают подрыв глобального миропорядка, пишут СМИ
Уже очевидно противоречие между заявлениями США о поддержке мирового порядка, основанного на правилах, и их собственными действиями, которые подрывают этот... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:45+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Уже очевидно противоречие между заявлениями США о поддержке мирового порядка, основанного на правилах, и их собственными действиями, которые подрывают этот порядок, говорится в статье Financial Times."Госсекретарь США Энтони Блинкен любит апеллировать к основанному на правилах мировому порядку... Блинкен заявляет, что США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка", — заметил колумнист издания Гидеон Рахман.По его мнению, последние несколько недель показали нарушения со стороны США. В качестве примера соит привести введение тарифов на китайские электромобили и угрозы ввести санкции в отношении Международного уголовного суда.Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что монополия США не нравится многим странам, включая их союзников. Он также подчеркнул, что США стремятся ломать мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, и стремятся закрепить свое господство без учета мнения других стран.
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сша, мир
США признают подрыв глобального миропорядка, пишут СМИ
FT: США говорят об основанном на правилах миропорядке, но сами его подрывают
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Уже очевидно противоречие между заявлениями США о поддержке мирового порядка, основанного на правилах, и их собственными действиями, которые подрывают этот порядок, говорится
в статье Financial Times.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен любит апеллировать к основанному на правилах мировому порядку... Блинкен заявляет, что США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка", — заметил колумнист издания Гидеон Рахман.
По его мнению, последние несколько недель показали нарушения со стороны США. В качестве примера соит привести введение тарифов на китайские электромобили и угрозы ввести санкции в отношении Международного уголовного суда.
Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что монополия США не нравится многим странам, включая их союзников. Он также подчеркнул, что США стремятся ломать мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, и стремятся закрепить свое господство без учета мнения других стран.
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