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Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ

Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ - 27.05.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ

Глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в интервью изданию "Фонтанка". | 27.05.2024, ПРАЙМ

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2024-05-27T12:01+0300

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банк россии

андрей костин

втб

ставка банка россии

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в интервью изданию "Фонтанка".В издании напомнили о слухах, что регулятор может поднять ставку, задали Костину соответствующий вопрос."Я никогда не работал в Центральном банке, не всегда могу предугадать… Иногда подшучиваю, мол, в ЦБ и в руководящем составе, и среди членов совета директоров много женщин, а у женщин иная логика. Поэтому мне трудно сказать. Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку", - ответил он.В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов. С этого момента ставка не изменялась.Следующее заседание регулятора пройдет 7 июня.

https://1prime.ru/20240526/stavka-848491227.html

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