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Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ - 27.05.2024, ПРАЙМ
Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в интервью изданию "Фонтанка". | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:01+0300
2024-05-27T12:01+0300
банк россии
андрей костин
втб
ставка банка россии
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в интервью изданию "Фонтанка".В издании напомнили о слухах, что регулятор может поднять ставку, задали Костину соответствующий вопрос."Я никогда не работал в Центральном банке, не всегда могу предугадать… Иногда подшучиваю, мол, в ЦБ и в руководящем составе, и среди членов совета директоров много женщин, а у женщин иная логика. Поэтому мне трудно сказать. Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку", - ответил он.В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов. С этого момента ставка не изменялась.Следующее заседание регулятора пройдет 7 июня.
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андрей костин, втб, ставка банка россии
Банк России, Андрей Костин, ВТБ, ставка Банка России
12:01 27.05.2024
 
Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ

Глава ВТБ Костин заявил, что оснований для повышения ключевой ставки Банка России нет

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой ВТБ А. Костиным
Президент РФ В. Путин встретился с главой ВТБ А. Костиным - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в интервью изданию "Фонтанка".
В издании напомнили о слухах, что регулятор может поднять ставку, задали Костину соответствующий вопрос.
"Я никогда не работал в Центральном банке, не всегда могу предугадать… Иногда подшучиваю, мол, в ЦБ и в руководящем составе, и среди членов совета директоров много женщин, а у женщин иная логика. Поэтому мне трудно сказать. Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку", - ответил он.
В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов. С этого момента ставка не изменялась.
Следующее заседание регулятора пройдет 7 июня.
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