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Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ - 27.05.2024, ПРАЙМ
Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в интервью изданию "Фонтанка". | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:01+0300
2024-05-27T12:01+0300
2024-05-27T12:01+0300
банк россии
андрей костин
втб
ставка банка россии
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в интервью изданию "Фонтанка".В издании напомнили о слухах, что регулятор может поднять ставку, задали Костину соответствующий вопрос."Я никогда не работал в Центральном банке, не всегда могу предугадать… Иногда подшучиваю, мол, в ЦБ и в руководящем составе, и среди членов совета директоров много женщин, а у женщин иная логика. Поэтому мне трудно сказать. Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку", - ответил он.В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов. С этого момента ставка не изменялась.Следующее заседание регулятора пройдет 7 июня.
https://1prime.ru/20240526/stavka-848491227.html
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андрей костин, втб, ставка банка россии
Банк России, Андрей Костин, ВТБ, ставка Банка России
Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Костин заявил, что оснований для повышения ключевой ставки Банка России нет
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом он заявил в интервью изданию "Фонтанка"
.
В издании напомнили о слухах, что регулятор может поднять ставку, задали Костину соответствующий вопрос.
"Я никогда не работал в Центральном банке, не всегда могу предугадать… Иногда подшучиваю, мол, в ЦБ и в руководящем составе, и среди членов совета директоров много женщин, а у женщин иная логика. Поэтому мне трудно сказать. Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку", - ответил он.
В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов. С этого момента ставка не изменялась.
Следующее заседание регулятора пройдет 7 июня.
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