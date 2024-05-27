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Размер стипендий в России может достичь прожиточного минимума - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/stipendii-848578696.html
Размер стипендий в России может достичь прожиточного минимума
Размер стипендий в России может достичь прожиточного минимума - 27.05.2024, ПРАЙМ
Размер стипендий в России может достичь прожиточного минимума
Минобрнауки организовало работу по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, ее результатом может стать поэтапное доведение размеров академических... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T21:05+0300
2024-05-27T21:05+0300
экономика
россия
стипендия
прожиточный минимум
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минобрнауки организовало работу по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, ее результатом может стать поэтапное доведение размеров академических стипендий до величины прожиточного минимума к 2030 году, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Минобрнауки России организована работа по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, в том числе и последовательного увеличения размеров государственных стипендий... Результатом указанных изменений должно стать поэтапное доведение размеров государственных академических стипендий студентам до величины прожиточного минимума к 2030 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что Минобрнауки разрабатывает меры по изменению подходов к назначению государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии, увеличению адресности производимых выплат, перераспределению части средств, выделяемых на материальную поддержку, на выплаты государственных академических стипендий студентам как меры поощрения. По данным на 2023 год, средний размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по программам высшего образования, составил 3608 рублей, 4021 рубль получают в рамках социальной стипендии, размер материальной поддержки - 7494 рубля. Уточняется, что студент имеет право получать одновременно все приведенные виды стипендий и материальной поддержки.
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россия, стипендия, прожиточный минимум
Экономика, РОССИЯ, стипендия, прожиточный минимум
21:05 27.05.2024
 
Размер стипендий в России может достичь прожиточного минимума

Кабмин: к 2030 году размер стипендий в РФ может достичь прожиточного минимума

Стипендии в России с 1 сентября увеличены на 9%
Стипендии в России с 1 сентября увеличены на 9%
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минобрнауки организовало работу по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, ее результатом может стать поэтапное доведение размеров академических стипендий до величины прожиточного минимума к 2030 году, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Минобрнауки России организована работа по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, в том числе и последовательного увеличения размеров государственных стипендий... Результатом указанных изменений должно стать поэтапное доведение размеров государственных академических стипендий студентам до величины прожиточного минимума к 2030 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Минобрнауки разрабатывает меры по изменению подходов к назначению государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии, увеличению адресности производимых выплат, перераспределению части средств, выделяемых на материальную поддержку, на выплаты государственных академических стипендий студентам как меры поощрения.
Минобрнауки РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2024
В Минобрнауки рассказали, какой должна быть стипендия
15 февраля, 14:53
По данным на 2023 год, средний размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по программам высшего образования, составил 3608 рублей, 4021 рубль получают в рамках социальной стипендии, размер материальной поддержки - 7494 рубля. Уточняется, что студент имеет право получать одновременно все приведенные виды стипендий и материальной поддержки.
 
ЭкономикаРОССИЯстипендияпрожиточный минимум
 
 
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