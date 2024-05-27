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Министр труда в правительстве талибов примет участие в Питерском форуме
Министр труда в правительстве талибов примет участие в Питерском форуме - 27.05.2024, ПРАЙМ
Министр труда в правительстве талибов примет участие в Питерском форуме
Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:20+0300
2024-05-27T17:20+0300
2024-05-27T17:24+0300
сергей лавров
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."Я рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества", - добавил он.Талибы сейчас - реальная власть в стране и потому идея исключить их из списка террористических организаций отражает осознание текущего положение дел, отметил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров. Некоторое время назад МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что "Талибан"* можно исключать из списка запрещенных организаций. Совет Безопасности ООН признал "Талибан"* террористической организацией в 2003 году. В 2021-м после вывода американских войск из Афганистана члены движения объявили о создании временного правительства. И начали налаживать контакты с Москвой. *Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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сергей лавров
Министр труда в правительстве талибов примет участие в Питерском форуме
МИД: министр труда в правительстве талибов примет участие в ПМЭФ-2024
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Я рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества", - добавил он.
Талибы сейчас - реальная власть в стране и потому идея исключить их из списка террористических организаций отражает осознание текущего положение дел, отметил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров. Некоторое время назад МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что "Талибан"* можно исключать из списка запрещенных организаций.
Совет Безопасности ООН признал "Талибан"* террористической организацией в 2003 году. В 2021-м после вывода американских войск из Афганистана члены движения объявили о создании временного правительства. И начали налаживать контакты с Москвой.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность