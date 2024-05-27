https://1prime.ru/20240527/tayvan-848533084.html
Не как Украине. В США обещали поставить Тайваню новое оружие
Не как Украине. В США обещали поставить Тайваню новое оружие - 27.05.2024, ПРАЙМ
Не как Украине. В США обещали поставить Тайваню новое оружие
Тайвань, в отличие от Украины, будет получать от США новое оружие, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:00+0300
2024-05-27T10:00+0300
2024-05-27T10:00+0300
вооружения
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ПЕКИН, 27 мая - ПРАЙМ. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать от США новое оружие, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол.Он возглавил делегацию конгресса США, которая прибыла на Тайвань 26 мая. Отмечается, что американские политики планируют завершить визит 30 мая.23-24 мая Восточная зона боевого командования НОАК провела совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск."Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые… Это будет новый запас (вооружений – ред.), которые будут поставляться Тайваню. И, кстати, некоторые из наших новейших технологий", - обещал Маккол.
https://1prime.ru/20240526/prichastnost-848523571.html
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сша, тайвань, украина
Вооружения, США, ТАЙВАНЬ, УКРАИНА
Не как Украине. В США обещали поставить Тайваню новое оружие
Конгрессмен Маккол обещает поставлять Тайваню новое вооружение, а не старое, как Украине
ПЕКИН, 27 мая - ПРАЙМ. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать от США новое оружие, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол.
Он возглавил делегацию конгресса США, которая прибыла на Тайвань 26 мая. Отмечается, что американские политики планируют завершить визит 30 мая.
23-24 мая Восточная зона боевого командования НОАК провела совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск.
"Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые… Это будет новый запас (вооружений – ред.), которые будут поставляться Тайваню. И, кстати, некоторые из наших новейших технологий", - обещал Маккол.
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