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Пекин призвал Токио и Сеул возобновить переговоры о свободной торговле

Пекин призвал Токио и Сеул возобновить переговоры о свободной торговле - 27.05.2024, ПРАЙМ

Пекин призвал Токио и Сеул возобновить переговоры о свободной торговле

Китай считает необходимым возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей, заявил в понедельник премьер... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T08:22+0300

2024-05-27T08:22+0300

2024-05-27T08:23+0300

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китай

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япония

международная торговля

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ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Китай считает необходимым возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян на трехстороннем саммите Китая, Японии и Южной Кореи в Сеуле. "Китай, Япония и Южная Корея должны придерживаться первоначального намерения сотрудничества, принципов открытости и инклюзивности, взаимного уважения и доверия, взаимного благоприятствования и взаимной выгоды, обменов и взаимного обучения", - заявил Ли Цян, слова которого приводит Госсовет КНР. Он также заявил о необходимости совместно продвигать сотрудничество Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы вносить больший вклад в региональное процветание и стабильность. Ли Цян призвал "способствовать всестороннему возобновлению сотрудничества, уважать основные интересы и основные озабоченности друг друга, в полной мере активизировать сотрудничество и неуклонно его развивать". "Необходимо углублять торгово-экономические связи, поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, а также как можно скорее возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей", - указал он. Вместе с тем он призвал продвигать трехстороннее технологическое и инновационное сотрудничество, гуманитарные и культурные обмены, а также совместными усилиями бороться с изменением климата.

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китай

южная корея

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китай, южная корея, япония, международная торговля