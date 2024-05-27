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Пекин призвал Токио и Сеул возобновить переговоры о свободной торговле
Пекин призвал Токио и Сеул возобновить переговоры о свободной торговле - 27.05.2024, ПРАЙМ
Пекин призвал Токио и Сеул возобновить переговоры о свободной торговле
Китай считает необходимым возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей, заявил в понедельник премьер... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T08:22+0300
2024-05-27T08:22+0300
2024-05-27T08:23+0300
экономика
китай
южная корея
япония
международная торговля
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ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Китай считает необходимым возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян на трехстороннем саммите Китая, Японии и Южной Кореи в Сеуле. "Китай, Япония и Южная Корея должны придерживаться первоначального намерения сотрудничества, принципов открытости и инклюзивности, взаимного уважения и доверия, взаимного благоприятствования и взаимной выгоды, обменов и взаимного обучения", - заявил Ли Цян, слова которого приводит Госсовет КНР. Он также заявил о необходимости совместно продвигать сотрудничество Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы вносить больший вклад в региональное процветание и стабильность. Ли Цян призвал "способствовать всестороннему возобновлению сотрудничества, уважать основные интересы и основные озабоченности друг друга, в полной мере активизировать сотрудничество и неуклонно его развивать". "Необходимо углублять торгово-экономические связи, поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, а также как можно скорее возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей", - указал он. Вместе с тем он призвал продвигать трехстороннее технологическое и инновационное сотрудничество, гуманитарные и культурные обмены, а также совместными усилиями бороться с изменением климата.
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китай, южная корея, япония, международная торговля
Экономика, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, международная торговля
Пекин призвал Токио и Сеул возобновить переговоры о свободной торговле
Премьер КНР Ли Цян призвал Токио и Сеул начать переговоры о свободной торговле
ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Китай считает необходимым возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян на трехстороннем саммите Китая, Японии и Южной Кореи в Сеуле.
"Китай, Япония и Южная Корея должны придерживаться первоначального намерения сотрудничества, принципов открытости и инклюзивности, взаимного уважения и доверия, взаимного благоприятствования и взаимной выгоды, обменов и взаимного обучения", - заявил Ли Цян, слова которого приводит Госсовет КНР.
Он также заявил о необходимости совместно продвигать сотрудничество Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы вносить больший вклад в региональное процветание и стабильность.
Ли Цян призвал "способствовать всестороннему возобновлению сотрудничества, уважать основные интересы и основные озабоченности друг друга, в полной мере активизировать сотрудничество и неуклонно его развивать".
"Необходимо углублять торгово-экономические связи, поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, а также как можно скорее возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей", - указал он.
Вместе с тем он призвал продвигать трехстороннее технологическое и инновационное сотрудничество, гуманитарные и культурные обмены, а также совместными усилиями бороться с изменением климата.
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