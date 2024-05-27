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Президент Узбекистана призвал нарастить торговлю с РФ до 20 млрд долларов - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Президент Узбекистана призвал нарастить торговлю с РФ до 20 млрд долларов
Президент Узбекистана призвал нарастить торговлю с РФ до 20 млрд долларов - 27.05.2024, ПРАЙМ
Президент Узбекистана призвал нарастить торговлю с РФ до 20 млрд долларов
Россия и Узбекистан должны нарастить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:21+0300
2024-05-27T13:26+0300
экономика
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан должны нарастить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Eсли говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 миллиардов (долларов – ред). Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи", — заметил он.Мирзиеев, в особенности, отметил успешную реализацию "дорожной карты" сотрудничества из 63 пунктов между двумя странами.Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном растет на хороших темпах, и создаются благоприятные условия для прямых инвестиций. Он отметил, что прямые российские инвестиции в Узбекистан ежегодно увеличиваются и в настоящее время составляют почти 10 миллиардов долларов.В рамках встречи обе стороны выразили удовлетворение темпами развития экономических связей, которые продолжают диверсифицироваться и имеют хорошие перспективы.Оба президента выразили уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между двумя странами.
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россия, узбекистан, шавкат мирзиеев
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
12:21 27.05.2024 (обновлено: 13:26 27.05.2024)
 
Президент Узбекистана призвал нарастить торговлю с РФ до 20 млрд долларов

Мирзиеев: необходимо довести товарооборот Узбекистана с РФ до 20 млрд долларов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТАШКЕНТ, 27 мая – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан должны нарастить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Eсли говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 миллиардов (долларов – ред). Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи", — заметил он.
Мирзиеев, в особенности, отметил успешную реализацию "дорожной карты" сотрудничества из 63 пунктов между двумя странами.
Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном растет на хороших темпах, и создаются благоприятные условия для прямых инвестиций. Он отметил, что прямые российские инвестиции в Узбекистан ежегодно увеличиваются и в настоящее время составляют почти 10 миллиардов долларов.
В рамках встречи обе стороны выразили удовлетворение темпами развития экономических связей, которые продолжают диверсифицироваться и имеют хорошие перспективы.
Оба президента выразили уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между двумя странами.
На одной из улиц города Ташкента. - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана
9 мая, 06:57
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
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