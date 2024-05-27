https://1prime.ru/20240527/tovarooborot-848540724.html

Президент Узбекистана призвал нарастить торговлю с РФ до 20 млрд долларов

Президент Узбекистана призвал нарастить торговлю с РФ до 20 млрд долларов - 27.05.2024, ПРАЙМ

Президент Узбекистана призвал нарастить торговлю с РФ до 20 млрд долларов

Россия и Узбекистан должны нарастить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T12:21+0300

2024-05-27T12:21+0300

2024-05-27T13:26+0300

экономика

россия

узбекистан

шавкат мирзиеев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848541213_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_16cf098a5e95fdb36c93d11dc30b750a.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан должны нарастить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Eсли говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 миллиардов (долларов – ред). Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи", — заметил он.Мирзиеев, в особенности, отметил успешную реализацию "дорожной карты" сотрудничества из 63 пунктов между двумя странами.Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном растет на хороших темпах, и создаются благоприятные условия для прямых инвестиций. Он отметил, что прямые российские инвестиции в Узбекистан ежегодно увеличиваются и в настоящее время составляют почти 10 миллиардов долларов.В рамках встречи обе стороны выразили удовлетворение темпами развития экономических связей, которые продолжают диверсифицироваться и имеют хорошие перспективы.Оба президента выразили уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между двумя странами.

https://1prime.ru/20240509/uzbekistan-848030286.html

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, шавкат мирзиеев