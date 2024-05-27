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Мирзиеев: Узбекистан и РФ договорились нарастить товарооборот до $30 млрд - 27.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мирзиеев: Узбекистан и РФ договорились нарастить товарооборот до $30 млрд
Мирзиеев: Узбекистан и РФ договорились нарастить товарооборот до $30 млрд - 27.05.2024, ПРАЙМ
Мирзиеев: Узбекистан и РФ договорились нарастить товарооборот до $30 млрд
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным выйти на товарооборот РФ и Узбекистана в 30 миллиардов... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:33+0300
2024-05-27T15:01+0300
экономика
россия
товарооборот
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным выйти на товарооборот РФ и Узбекистана в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. "Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились о новых целевых ориентирах выйти на объемы товарооборота в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Потенциал и все возможности для этого есть", - сказал Мирзиёев.Узбекистанский лидер также назвал Москву традиционным крупным торговым партнером. Он привел статистику, согласно которой, товарооборот двух стан с начала года вырос на 30 процентов, а за последние семь лет - в 2,5 раза.
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россия, товарооборот, узбекистан, шавкат мирзиеев
Экономика, РОССИЯ, товарооборот, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
14:33 27.05.2024 (обновлено: 15:01 27.05.2024)
 
Мирзиеев: Узбекистан и РФ договорились нарастить товарооборот до $30 млрд

Мирзиеев: Узбекистан и РФ договорились об увеличении товарооборота до $30 млрд

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным выйти на товарооборот РФ и Узбекистана в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
"Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились о новых целевых ориентирах выйти на объемы товарооборота в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Потенциал и все возможности для этого есть", - сказал Мирзиёев.
Узбекистанский лидер также назвал Москву традиционным крупным торговым партнером. Он привел статистику, согласно которой, товарооборот двух стан с начала года вырос на 30 процентов, а за последние семь лет - в 2,5 раза.
 
ЭкономикаРОССИЯтоварооборотУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
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