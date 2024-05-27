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Решетников предрек рост товарооборота России и Узбекистана

Решетников предрек рост товарооборота России и Узбекистана - 27.05.2024, ПРАЙМ

Решетников предрек рост товарооборота России и Узбекистана

Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T16:07+0300

2024-05-27T16:07+0300

2024-05-27T17:03+0300

максим решетников

экономика

товарооборот

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Да, он точно вырастет", - заявил Решетников журналистам на вопрос о том, вырастет ли товарооборот России и Узбекистана по итогам 2024 года."Понятно, что торговля, развитие торговли с Россией - это один из таких важных источников роста узбекской экономики", - добавил министр.Он отметил, что Узбекистан - это очень большой растущий рынок."Наши компании рассматривают Узбекистан и как рынок, с одной стороны, с другой стороны и как производственную площадку - место, где можно размещать производства, которые будут работать в кооперации уже с российскими предприятиями. Это все, конечно, увеличит товарооборот", - добавил министр.

узбекистан

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максим решетников, товарооборот, россия, узбекистан