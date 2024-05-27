https://1prime.ru/20240527/turtsii-848531932.html

Сети крупных ТЦ в Турции грозит банкротство из-за долгов, пишет СМИ

Сети крупных ТЦ в Турции грозит банкротство из-за долгов, пишет СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

Сети крупных ТЦ в Турции грозит банкротство из-за долгов, пишет СМИ

Сети из девяти крупных торговых центров Forum в Турции, среди которых два из самых посещаемых в Стамбуле, грозит банкротство в связи с долгами в размере более... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:29+0300

2024-05-27T09:29+0300

2024-05-27T09:29+0300

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg

СТАМБУЛ, 27 мая - ПРАЙМ. Сети из девяти крупных торговых центров Forum в Турции, среди которых два из самых посещаемых в Стамбуле, грозит банкротство в связи с долгами в размере более 650 миллионов долларов, передает телеканал Halk TV.По данным канала, представители банков, которым сеть задолжала, в суде требовали отказать сети в отсрочке на один год, так как из оценки экспертов следует, что торговые центры в нынешних экономических условиях не смогут выплатить долги и через год."Но суд удовлетворил просьбу сети ТЦ Forum в соответствии с отчетом, подготовленным комиссаром по банкротству, и вынес окончательное решение об отсрочке на один год. В результате этого решения активы ТЦ не могут быть изъяты в течение установленного срока", - сообщает канал. Таким образом, сети ТЦ дали один год на поиск выхода из кризиса.В документах суда отмечается, что с 2018 года владельцам ТЦ в Турции запрещено взимать арендную плату в валюте, однако долги банкам они вынуждены выплачивать в долларах, что ставит их в тупик. Помимо этого, к кризису привела и ситуация с пандемией коронавируса, когда ряд торговых центров были закрыты.Центральный банк Турции ожидает пика годовой инфляции в мае на уровне 75%, заявил в пятницу глава регулятора Фатих Карахан.Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,8% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

https://1prime.ru/20240527/obman-848529209.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция