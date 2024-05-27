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МИД Литвы обвинил Венгрию в блокировке решений ЕС по Украине
МИД Литвы обвинил Венгрию в блокировке решений ЕС по Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
МИД Литвы обвинил Венгрию в блокировке решений ЕС по Украине
Будапешт блокирует 40 процентов резолюций и решений ЕС по Украине, заявил Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:40+0300
2024-05-27T12:40+0300
2024-05-27T13:27+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Будапешт блокирует 40 процентов резолюций и решений ЕС по Украине, заявил Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис."Известно, что 41% резолюций ЕС по Украине были заблокированы Венгрией", — отметил министр.Он также добавил, что ЕС должен обратить пристальное внимание на действия венгерской стороны, которые зашли слишком далеко. Он заключил, что необходимо начать открытую дискуссию по этому вопросу, хотя и осознает, что такой подход не совсем дипломатичен.Ранее сообщалось, что Венгрия якобы препятствует принятию закона, позволяющего Украине получить до двух миллиардов евро на вооружение из замороженных российских активов, и выступает против ускорения таких выплат Киеву.
https://1prime.ru/20240527/vengriya-848540846.html
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венгрия, литва
МИД Литвы обвинил Венгрию в блокировке решений ЕС по Украине
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в блокировке 40% решений ЕС по Украине
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Будапешт блокирует 40 процентов резолюций и решений ЕС по Украине, заявил Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Известно, что 41% резолюций ЕС по Украине были заблокированы Венгрией", — отметил министр.
Он также добавил, что ЕС должен обратить пристальное внимание на действия венгерской стороны, которые зашли слишком далеко. Он заключил, что необходимо начать открытую дискуссию по этому вопросу, хотя и осознает, что такой подход не совсем дипломатичен.
Ранее сообщалось, что Венгрия якобы препятствует принятию закона, позволяющего Украине получить до двух миллиардов евро на вооружение из замороженных российских активов, и выступает против ускорения таких выплат Киеву.
В Бельгии пожаловались, что Венгрия блокирует выделение новых средств Киеву