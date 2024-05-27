https://1prime.ru/20240527/ufanet-848531086.html
В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ
В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ
Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил Федеральную антимонопольную службу заблокировать реализацию 60% акций башкирского оператора... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:05+0300
2024-05-27T09:05+0300
2024-05-27T09:47+0300
экономика
бизнес
александр хинштейн
мобильная связь
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил Федеральную антимонопольную службу заблокировать реализацию 60% акций башкирского оператора связи "Уфанет". Также он попросил Генпрокуратуру РФ начать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее обращение парламентария к главе ФАС Максиму Шаскольскому.В документе сказано, что мажоритарные акционеры "Уфанет" Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. Хинштейн считает, что такая сделка влечет "негативные последствия для органов власти России", а также может "нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан". Кроме того, депутат напомнил, что оператор имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, и, соответственно, "имеет стратегическое значение".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramХинштейн подтвердил изданию, что обратился в ФАС. Он пояснил, что сделал это для того, чтобы "во-первых, не давать согласия на заключение сделки, а во-вторых, вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций".Ранее парламентарий обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой инициировать иск о взыскании долей Ахметшина и Фаттахова в "Уфанете" в пользу государства.
https://1prime.ru/20240524/svyaz-848469525.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, александр хинштейн, мобильная связь
Экономика, Бизнес, Александр Хинштейн, мобильная связь
В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ
"Ъ": Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора "Уфанет"
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ.
Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил Федеральную антимонопольную службу заблокировать реализацию 60% акций башкирского оператора связи "Уфанет". Также он попросил Генпрокуратуру РФ начать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщило
издание "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее обращение парламентария к главе ФАС Максиму Шаскольскому.
В документе сказано, что мажоритарные акционеры "Уфанет" Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. Хинштейн считает, что такая сделка влечет "негативные последствия для органов власти России", а также может "нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан". Кроме того, депутат напомнил, что оператор имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, и, соответственно, "имеет стратегическое значение".
Хинштейн подтвердил изданию, что обратился в ФАС. Он пояснил, что сделал это для того, чтобы "во-первых, не давать согласия на заключение сделки, а во-вторых, вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций".
Ранее парламентарий обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой инициировать иск о взыскании долей Ахметшина и Фаттахова в "Уфанете" в пользу государства.
"Должно было прорваться": россиян предупредили о росте цен на сотовую связь