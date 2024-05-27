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В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ
В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ
Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил Федеральную антимонопольную службу заблокировать реализацию 60% акций башкирского оператора... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:05+0300
2024-05-27T09:47+0300
экономика
бизнес
александр хинштейн
мобильная связь
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил Федеральную антимонопольную службу заблокировать реализацию 60% акций башкирского оператора связи "Уфанет". Также он попросил Генпрокуратуру РФ начать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее обращение парламентария к главе ФАС Максиму Шаскольскому.В документе сказано, что мажоритарные акционеры "Уфанет" Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. Хинштейн считает, что такая сделка влечет "негативные последствия для органов власти России", а также может "нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан". Кроме того, депутат напомнил, что оператор имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, и, соответственно, "имеет стратегическое значение".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramХинштейн подтвердил изданию, что обратился в ФАС. Он пояснил, что сделал это для того, чтобы "во-первых, не давать согласия на заключение сделки, а во-вторых, вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций".Ранее парламентарий обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой инициировать иск о взыскании долей Ахметшина и Фаттахова в "Уфанете" в пользу государства.
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бизнес, александр хинштейн, мобильная связь
Экономика, Бизнес, Александр Хинштейн, мобильная связь
09:05 27.05.2024 (обновлено: 09:47 27.05.2024)
 
В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ

"Ъ": Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора "Уфанет"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил Федеральную антимонопольную службу заблокировать реализацию 60% акций башкирского оператора связи "Уфанет". Также он попросил Генпрокуратуру РФ начать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее обращение парламентария к главе ФАС Максиму Шаскольскому.
В документе сказано, что мажоритарные акционеры "Уфанет" Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. Хинштейн считает, что такая сделка влечет "негативные последствия для органов власти России", а также может "нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан". Кроме того, депутат напомнил, что оператор имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, и, соответственно, "имеет стратегическое значение".
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Хинштейн подтвердил изданию, что обратился в ФАС. Он пояснил, что сделал это для того, чтобы "во-первых, не давать согласия на заключение сделки, а во-вторых, вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций".
Ранее парламентарий обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой инициировать иск о взыскании долей Ахметшина и Фаттахова в "Уфанете" в пользу государства.
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