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В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ

В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ

Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил Федеральную антимонопольную службу заблокировать реализацию 60% акций башкирского оператора... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:05+0300

2024-05-27T09:05+0300

2024-05-27T09:47+0300

экономика

бизнес

александр хинштейн

мобильная связь

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил Федеральную антимонопольную службу заблокировать реализацию 60% акций башкирского оператора связи "Уфанет". Также он попросил Генпрокуратуру РФ начать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее обращение парламентария к главе ФАС Максиму Шаскольскому.В документе сказано, что мажоритарные акционеры "Уфанет" Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. Хинштейн считает, что такая сделка влечет "негативные последствия для органов власти России", а также может "нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан". Кроме того, депутат напомнил, что оператор имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, и, соответственно, "имеет стратегическое значение".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramХинштейн подтвердил изданию, что обратился в ФАС. Он пояснил, что сделал это для того, чтобы "во-первых, не давать согласия на заключение сделки, а во-вторых, вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций".Ранее парламентарий обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой инициировать иск о взыскании долей Ахметшина и Фаттахова в "Уфанете" в пользу государства.

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бизнес, александр хинштейн, мобильная связь