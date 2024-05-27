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МИД Венгрии раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
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МИД Венгрии раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине
МИД Венгрии раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
МИД Венгрии раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине
Украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:12+0300
2024-05-27T15:12+0300
политика
венгрия
украина
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы видим, как украинцы хотят сбежать из Украины, видим, что они не хотят идти на фронт на верную смерть", — заметил дипломат после заседания глав МИД стран ЕС.По словам Сийярто, сейчас принудительный призыв угрожает всем военнообязанным, включая венгров в Закарпатье, где ранее было исключение из мобилизации.Он также отметил, что принудительная мобилизация ВСУ, в том числе этнических венгров, нарушает права человека.Согласно закону об усидении мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней со дня вступления закона в силу. Для этого им необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также можно получить повестку.
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венгрия, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
15:12 27.05.2024
 
МИД Венгрии раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине

Сийярто: украинцы бегут из страны, не желая отправляться на верную смерть

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы видим, как украинцы хотят сбежать из Украины, видим, что они не хотят идти на фронт на верную смерть", — заметил дипломат после заседания глав МИД стран ЕС.
По словам Сийярто, сейчас принудительный призыв угрожает всем военнообязанным, включая венгров в Закарпатье, где ранее было исключение из мобилизации.
Он также отметил, что принудительная мобилизация ВСУ, в том числе этнических венгров, нарушает права человека.
Согласно закону об усидении мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней со дня вступления закона в силу. Для этого им необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также можно получить повестку.
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