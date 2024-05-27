https://1prime.ru/20240527/ukrasheniya-848528168.html
Эксперты выяснили, в каких регионах продажи украшений росли активнее всего
Эксперты выяснили, в каких регионах продажи украшений росли активнее всего - 27.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, в каких регионах продажи украшений росли активнее всего
Продажи украшений в России в первом квартале активнее всего росли в Ростовской, Амурской, Ленинградской и Курской областях, а самый высокий средний чек был в... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T06:28+0300
2024-05-27T06:28+0300
2024-05-27T06:28+0300
экономика
ювелирные украшения
продажи
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Продажи украшений в России в первом квартале активнее всего росли в Ростовской, Амурской, Ленинградской и Курской областях, а самый высокий средний чек был в Дагестане, следует из материалов аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости. "По итогам первого квартала 2024 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 106,5 миллиарда рублей, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Самый высокий рост продаж ювелирных изделий зафиксирован в Ростовской (+52%), Амурской (+49%), Ленинградской (+47%) и Курской областях (+45%)", - подсчитали аналитики. Данные основаны на собственных исследованиях рынка, агрегированных данных "СберАналитики", Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Росстата. Помимо Амурской области активный рост показали несколько других субъектов Дальневосточного федерального округа: Приморский край (+40%), Хабаровский край (+38%), Забайкальский край (+37%). "По объему рынка ювелирной розницы лидерами традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Жители Москвы потратили за первый квартал этого года на ювелирные изделия 17,9 миллиарда рублей (+24%), петербуржцы - 6,1 миллиарда рублей (+28%). На третьем месте оказался Екатеринбург, где траты выросли на 39% и достигли уже 1,79 миллиарда рублей", - добавляется в исследовании. В свою очередь абсолютным лидером по росту среднего чека на ювелирные украшения в первом квартале оказался Алтай, где этот показатель увеличился на 165%, до 3,5 тысячи рублей. Также в топе Ненецкий автономный округ (+39%, средний чек - почти 8 тысяч), Тыва (+38%, 4,6 тысячи рублей), Воронежская (+36%, 8,4 тысячи) и Псковская область (+33%, 7,4 тысячи). При этом самый высокий средний чек "был зафиксирован в Дагестане" - 14 996 рублей. На втором месте Москва (13,1 тысячи рублей), замыкает тройку Сахалинская область, где этот показатель составил 12,5 тысячи рублей.
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ювелирные украшения, продажи
Экономика, ювелирные украшения, продажи
Эксперты выяснили, в каких регионах продажи украшений росли активнее всего
Sokolov: продажи украшений сильнее всего в I квартале росли в Ростовской области
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Продажи украшений в России в первом квартале активнее всего росли в Ростовской, Амурской, Ленинградской и Курской областях, а самый высокий средний чек был в Дагестане, следует из материалов аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"По итогам первого квартала 2024 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 106,5 миллиарда рублей, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Самый высокий рост продаж ювелирных изделий зафиксирован в Ростовской (+52%), Амурской (+49%), Ленинградской (+47%) и Курской областях (+45%)", - подсчитали аналитики. Данные основаны на собственных исследованиях рынка, агрегированных данных "СберАналитики", Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Росстата.
Помимо Амурской области активный рост показали несколько других субъектов Дальневосточного федерального округа: Приморский край (+40%), Хабаровский край (+38%), Забайкальский край (+37%).
"По объему рынка ювелирной розницы лидерами традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Жители Москвы потратили за первый квартал этого года на ювелирные изделия 17,9 миллиарда рублей (+24%), петербуржцы - 6,1 миллиарда рублей (+28%). На третьем месте оказался Екатеринбург, где траты выросли на 39% и достигли уже 1,79 миллиарда рублей", - добавляется в исследовании.
В свою очередь абсолютным лидером по росту среднего чека на ювелирные украшения в первом квартале оказался Алтай, где этот показатель увеличился на 165%, до 3,5 тысячи рублей. Также в топе Ненецкий автономный округ (+39%, средний чек - почти 8 тысяч), Тыва (+38%, 4,6 тысячи рублей), Воронежская (+36%, 8,4 тысячи) и Псковская область (+33%, 7,4 тысячи).
При этом самый высокий средний чек "был зафиксирован в Дагестане" - 14 996 рублей. На втором месте Москва (13,1 тысячи рублей), замыкает тройку Сахалинская область, где этот показатель составил 12,5 тысячи рублей.
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