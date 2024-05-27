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Россия и Узбекистан будут укреплять прямые торгово-экономические отношения
Россия и Узбекистан будут укреплять прямые торгово-экономические отношения - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан будут укреплять прямые торгово-экономические отношения
Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, говорится в тексте заявления президента... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:20+0300
2024-05-27T16:20+0300
2024-05-27T16:20+0300
экономика
россия
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, говорится в тексте заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, размещенного на сайте Кремля."Стороны поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами", — следует из заявления.Главы государств подчеркнули необходимость сотрудничества в области высоких и цифровых технологий. Они также подтвердили свое стремление углубить торгово-экономические и кооперационные связи между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом.Обе стороны отмечают положительную динамику во взаимной торговле и выражают желание создать благоприятные условия и устранить преграды в торговле. Они также подчеркивают недопустимость подрыва мирового порядка на основе международного права.Россия и Узбекистан стремятся к формированию справедливого миропорядка, исключающего двойные стандарты и основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересах всех участников международных отношений, говорится в документе совместного заявления.
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россия, узбекистан
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Россия и Узбекистан будут укреплять прямые торгово-экономические отношения
Заявление: РФ и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, говорится в тексте заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, размещенного на сайте Кремля.
"Стороны поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами", — следует из заявления.
Главы государств подчеркнули необходимость сотрудничества в области высоких и цифровых технологий. Они также подтвердили свое стремление углубить торгово-экономические и кооперационные связи между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом.
Обе стороны отмечают положительную динамику во взаимной торговле и выражают желание создать благоприятные условия и устранить преграды в торговле. Они также подчеркивают недопустимость подрыва мирового порядка на основе международного права.
Россия и Узбекистан стремятся к формированию справедливого миропорядка, исключающего двойные стандарты и основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересах всех участников международных отношений, говорится в документе совместного заявления.
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