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Турпоток между Россией и Узбекистаном превысит миллион поездок, заявило МЭР
Турпоток между Россией и Узбекистаном превысит миллион поездок, заявило МЭР - 27.05.2024, ПРАЙМ
Турпоток между Россией и Узбекистаном превысит миллион поездок, заявило МЭР
Взаимный туристический поток между Россией и Узбекистаном к 2027 году увеличится на 40% и достигнет двух миллионов поездок в год, прогнозирует Минэкономразвития | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:58+0300
2024-05-27T16:58+0300
2024-05-27T16:59+0300
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Узбекистаном к 2027 году увеличится на 40% и достигнет двух миллионов поездок в год, прогнозирует Минэкономразвития РФ.Министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подписали дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма. Документ был подписан в Ташкенте, в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева на полях заседания Совета регионов России и Узбекистана."Прогнозируем, что реализация запланированных мероприятий позволит к 2027 году увеличить взаимный турпоток еще на 40%, приблизив количество поездок к отметке двух миллионов в год. Стремиться к этим показателям будем за счет консолидации маркетинговых усилий, разработки новых турмаршрутов и решения проблемы платежей", - передаются в сообщении министерства слова Решетникова.Дорожная карта включает в себя 12 блоков мероприятий, направленных на укрепление межгосударственного взаимодействия и сотрудничества туристического бизнеса двух стран. В их числе - организация регулярных встреч и сессий между туристическими государственными и бизнес-организациями, проведение отраслевой межгосударственной подкомиссии и ежегодного форума с участием регионов и бизнеса.Мероприятия дорожной карты, по словам Решетникова, создадут условия для взаимного привлечения инвесторов и помогут развитию сотрудничества между образовательными организациями двух стран.Практическую реализацию дорожной карты стороны обсудят уже в июне, в ходе второго заседания российско-узбекской подкомиссии по туризму, запланированного на полях российского туристического форума "Путешествуй!" в Москве.
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россия, узбекистан
Турпоток между Россией и Узбекистаном превысит миллион поездок, заявило МЭР
МЭР: турпоток между РФ и Узбекистаном к 2027 г вырастет на 40%, до 2 млн поездок
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Узбекистаном к 2027 году увеличится на 40% и достигнет двух миллионов поездок в год, прогнозирует Минэкономразвития РФ.
Министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подписали дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма. Документ был подписан в Ташкенте, в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева на полях заседания Совета регионов России и Узбекистана.
"Прогнозируем, что реализация запланированных мероприятий позволит к 2027 году увеличить взаимный турпоток еще на 40%, приблизив количество поездок к отметке двух миллионов в год. Стремиться к этим показателям будем за счет консолидации маркетинговых усилий, разработки новых турмаршрутов и решения проблемы платежей", - передаются в сообщении министерства слова Решетникова.
Дорожная карта включает в себя 12 блоков мероприятий, направленных на укрепление межгосударственного взаимодействия и сотрудничества туристического бизнеса двух стран. В их числе - организация регулярных встреч и сессий между туристическими государственными и бизнес-организациями, проведение отраслевой межгосударственной подкомиссии и ежегодного форума с участием регионов и бизнеса.
Мероприятия дорожной карты, по словам Решетникова, создадут условия для взаимного привлечения инвесторов и помогут развитию сотрудничества между образовательными организациями двух стран.
Практическую реализацию дорожной карты стороны обсудят уже в июне, в ходе второго заседания российско-узбекской подкомиссии по туризму, запланированного на полях российского туристического форума "Путешествуй!" в Москве.