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Excalibur и HIMARS бесполезны на Украине. Россия научилась с ними бороться
Excalibur и HIMARS бесполезны на Украине. Россия научилась с ними бороться - 27.05.2024, ПРАЙМ
Excalibur и HIMARS бесполезны на Украине. Россия научилась с ними бороться
Эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы возросла, что привело к утрате американским высокоточным оружием своего потенциала. "Раздутая"... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:08+0300
2024-05-27T11:08+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы возросла, что привело к утрате американским высокоточным оружием своего потенциала. "Раздутая" бюрократия в Вашингтоне мешает решить эту проблему, пишет издание Military Watch Magazine."ВСУ столкнулись с новыми трудностями при использовании поставленных Западом систем высокоточного вооружения из-за возросшей эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в статье.Отмечается, что наиболее уязвимыми к российским РЭБ оказались, например, артиллерийские снаряды с GPS-наведением “Экскалибур”. Как рассказал украинский чиновник газете Washington Post, США прекратили поставки этих боеприпасов, поскольку системы радиоэлектронной борьбы сделали их бесполезными. Кроме того, на Украине отмечали бесполезность систем HIMARS и бомб JDAM. Также в зоне СВО жаловались на ограничение ВС России работы спутникового интернета Starlink. По словам источников, отключение сети серьезно затруднило общение ВСУ."Украинские официальные лица подчеркнули, что возможности решения проблемы “неисправных вооружений” сильно ограничены “раздутой бюрократией” в Вашингтоне", - добавляет MWM.Полный текст читейте на ИноСМИ
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Вооружения, РЭБ, РОССИЯ, США, УКРАИНА, СВО
Excalibur и HIMARS бесполезны на Украине. Россия научилась с ними бороться
MWM: российские средства РЭБ сделали бесполезным американское оружие на Украине
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы возросла, что привело к утрате американским высокоточным оружием своего потенциала. "Раздутая" бюрократия в Вашингтоне мешает решить эту проблему, пишет издание Military Watch Magazine
.
"ВСУ столкнулись с новыми трудностями при использовании поставленных Западом систем высокоточного вооружения из-за возросшей эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в статье.
Отмечается, что наиболее уязвимыми к российским РЭБ оказались, например, артиллерийские снаряды с GPS-наведением “Экскалибур”. Как рассказал украинский чиновник газете Washington Post, США прекратили поставки этих боеприпасов, поскольку системы радиоэлектронной борьбы сделали их бесполезными. Кроме того, на Украине отмечали бесполезность систем HIMARS и бомб JDAM.
Также в зоне СВО жаловались на ограничение ВС России работы спутникового интернета Starlink. По словам источников, отключение сети серьезно затруднило общение ВСУ.
"Украинские официальные лица подчеркнули, что возможности решения проблемы “неисправных вооружений” сильно ограничены “раздутой бюрократией” в Вашингтоне", - добавляет MWM.
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