https://1prime.ru/20240527/vooruzheniya-848569490.html

Безумие с одним исходом. На Западе сделали заявление об Украине

Безумие с одним исходом. На Западе сделали заявление об Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ

Безумие с одним исходом. На Западе сделали заявление об Украине

США посылают непризнанному Тайваню оружие на миллиарды долларов, в то же время воюют за границы "суверенной Украины". Об этом написал в соцсети X ирландский... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:10+0300

2024-05-27T17:10+0300

2024-05-27T17:11+0300

вооружения

сша

украина

тайвань

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/35/841493515_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7a1267562b22f6ab46f0d34e7adfdf67.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. США посылают непризнанному Тайваню оружие на миллиарды долларов, в то же время воюют за границы "суверенной Украины". Об этом написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."США и ЕС, похоже, одержимы вопросом "границ и суверенитета" на Украине. Тем временем они переправляют оружие на миллиарды долларов на остров, который сами же признают территорией суверенного Китая", - отметил он.По словам Боуза, это безумие будет иметь один исход.Ранее конгрессмен США Майкл Маккол обещал, что Вашингтон будет поставлять Тайваню новое оружие, а не старое, как Украине.

https://1prime.ru/20240527/tayvan-848533084.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, тайвань