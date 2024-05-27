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Безумие с одним исходом. На Западе сделали заявление об Украине
Безумие с одним исходом. На Западе сделали заявление об Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
Безумие с одним исходом. На Западе сделали заявление об Украине
США посылают непризнанному Тайваню оружие на миллиарды долларов, в то же время воюют за границы "суверенной Украины". Об этом написал в соцсети X ирландский... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:10+0300
2024-05-27T17:10+0300
2024-05-27T17:11+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. США посылают непризнанному Тайваню оружие на миллиарды долларов, в то же время воюют за границы "суверенной Украины". Об этом написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."США и ЕС, похоже, одержимы вопросом "границ и суверенитета" на Украине. Тем временем они переправляют оружие на миллиарды долларов на остров, который сами же признают территорией суверенного Китая", - отметил он.По словам Боуза, это безумие будет иметь один исход.Ранее конгрессмен США Майкл Маккол обещал, что Вашингтон будет поставлять Тайваню новое оружие, а не старое, как Украине.
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Вооружения, США, УКРАИНА, ТАЙВАНЬ
Безумие с одним исходом. На Западе сделали заявление об Украине
Боуз: США воюют за границы Украины, но вооружают не признаваемый ими Тайвань
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
США посылают непризнанному Тайваню оружие на миллиарды долларов, в то же время воюют за границы "суверенной Украины". Об этом написал в соцсети X
ирландский журналист Чей Боуз.
"США и ЕС, похоже, одержимы вопросом "границ и суверенитета" на Украине. Тем временем они переправляют оружие на миллиарды долларов на остров, который сами же признают территорией суверенного Китая", - отметил он.
По словам Боуза, это безумие будет иметь один исход.
Ранее конгрессмен США Майкл Маккол обещал, что Вашингтон будет поставлять Тайваню новое оружие, а не старое, как Украине.
Не как Украине. В США обещали поставить Тайваню новое оружие